Era nelle attese, dopo il freddo record che si è verificato sul nord est della Cina, il gelo siberiano ha attraversato il mare per riversarsi sulle Isole Giapponesi, investendole da nord a sud, accompagnate da venti gelidi ed abbondanti fenomeni di stau.

Lo stau si verifica in quanto le correnti siberiane di per se molto asciutte, si caricano di umidità attraversando il Mare del Giappone, e la scaricano sotto forma di forti nevicate non appena arrivate sulla terraferma.

Le temperature sono scese al di sotto dello zero su molte località, anche meridionali.

Anzi, la mattina del 25 Gennaio, fatto insolito, tutte le quattro isole principali hanno registrato una temperatura minima negativa, ad eccezione della mite Tateyama, isola occidentale bagnata dalla calda corrente oceanica Kuroshio, che comunque ha avuto una temperatura minima di +0,1°.

Per il resto la temperatura è scesa fino a valori minimi di ben -12,8° a Sapporo e -10,1° a Nagamo, note località turistiche invernali sede dei giochi olimpici, ma anche -3,0° nella mite e meridionale isola di Kagoshima.

La città di Tobishima ha superato il proprio record storico di freddo di Gennaio, con -8,3°C, mentre il famoso Monte Fuji, la vetta più alta del Giappone (3772 metri), ha raggiunto un valore di -36,1°C, che rappresenta il valore più basso mai raggiunto dal 1997.

La neve ha toccato località insolite, con 13 cm di neve caduti a Kyoto, e 6 cm caduti ad Hiroshima, dove la temperatura è arrivata a -5°C.

La città di Maniwa, nella prefettura di Okayama, ha registrato ben 93 cm di neve fresca in 24 ore.

Ma anche il vento ha raggiunto velocità eccezionali: le raffiche hanno raggiunto i 125 km/h nella città di Atoko, che rappresenta il record storico mai raggiunto prima.

L’ondata di freddo si prevede possa perdurare per alcuni giorni, attenuandosi, anche se per i primi giorni di Febbraio potrebbe giungere una nuova ondata siberiana.