Meteo invernale a Roma. La neve a Roma è un evento raro e di solito non dura a lungo quando cade. Le temperature medie a febbraio sono intorno ai 8 gradi Celsius. Anche se la neve non è comune, potresti comunque vedere la neve questo mese. Le guide di viaggi a Roma consigliano di portare abbigliamento caldo e impermeabile per prepararsi a eventuali condizioni climatiche avverse.

Nell’ultimo decennio a Roma la neve si è vista, e facendo i dovuti paragoni, nevica più a Roma che a Milano, di questi tempi.

Pertanto, è la variabilità climatica a portare maggiori o minori eventi di neve in varie località italiane. Lo si evince per l’appunto osservando le scarse nevicate milanesi con quelle romane. Variabilità detta anche fluttuazioni del clima.

A Roma è febbraio il mese che storicamente ha le maggiori e più frequenti nevicate. Ed è sufficiente uno sbuffo d’aria fredda come quella che nei prossimi giorni parrebbe dirigersi verso il Mar Nero per avere una nevicata in città. Ma di certo Roma non è una città nevosa come lo è Istanbul, per esempio: geografia molto differente.

Le previsioni per il prossimo mese, quindi linee di tendenza climatiche, indicano almeno due occasioni ove si potrebbero avere irruzioni d’aria fredda sino al Lazio, e quindi Roma potrebbe candidarsi a vedere anche solo del nevischio fitto di un rovescio temporalesco più che una nevicata abbondante.

Ma le ondate di freddo, se non peggio quelle di gelo, sono difficilmente prevedibili, anche se in uno scenario ampio sono annunciabili, e quindi è possibile che Roma ne entrerebbe in gioco, vedendo i tetti le vie della metropoli ancora una volta imbiancati.