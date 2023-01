HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Meteo invernale a Milano. Sino a dieci anni fa, come molte città del Nord Italia, Milano era abituata a ricevere neve durante l’inverno. Tuttavia, gli episodi di neve abbondante o prolungati erano causa di problemi per la città, come difficoltà di viabilità, ritardi nei trasporti, e problemi per le attività commerciali. Il Comune di Milano e le autorità locali solitamente prendono precauzioni per gestire gli effetti della neve, come la pulizia delle strade e la preparazione di strutture per ospitare persone in caso di emergenza. Nonostante ciò, episodi di neve estremamente abbondanti possono causare problemi anche in una città come Milano, che è abituata a queste condizioni.

Ma a Milano non nevica più come un tempo, le cause sono troppo indirizzate verso il cambiamento del clima, quando, forse c’è anche un’incidenza non poco rilevante che è innescata dalle fluttuazioni climatiche.

Ma Milano, entro Febbraio 2023 vedrà la neve?

È una domanda che non può avere una risposta certa perché alcun modello matematico ha la sottigliezza previsionale per dare una tendenza ad alta affidabilità. Stiamo osservando su scala europea delle variazioni nella circolazione atmosferica, dove tendono a prevalere le correnti nord sud, ma anche viceversa. Ciò garantirebbe periodi con temperature nella media per Milano.

C’è anche la possibilità di avere un’ondata di freddo, su questo ci dovremo affidare alle correnti orientali prima, e poi per la neve alla ripresa di un flusso di aria umida. Piuttosto, per almeno due settimane le possibilità di precipitazioni nell’area milanese sono effimere, e quindi anche se con basse temperature come in questi ultimi giorni, anche la possibilità di veder nevicare è scarsa.

Sembra assurdo, ma una maggior possibilità di vedere neve a Milano sembra profilarsi nella seconda metà di febbraio, quando l’instabilità atmosferica sarà molto maggiore. Febbraio a Milano è un mese freddo e umido, con temperature medie comprese tra i 2 e i 6 gradi Celsius, condizione compatibile per ipotizzare un rischio neve se ci saranno condizioni meteo normali.