Premettiamo che questa non è una previsione meteo puntuale, bensì una linea di tendenza che spazia su periodi previsionali mensili, con uno sguardo anche a tutto febbraio 2023.

Per coloro che sostengono che a Palermo non nevica mai, rammentiamo che invece in passato ci sono state varie nevicate, peraltro anche con apporti di neve al suolo. La città sostanzialmente è stata imbiancata diverse volte. Però, l’ultima volta in cui Palermo ha visto una vera nevicata fu nel 1999, tra la fine di gennaio e il 1° febbraio. Un’altra curiosità: a portare il freddo con la neve su Palermo non fu il Burian, ma la corrente gelida proveniente dal Mar Glaciale Artico attraverso la Lapponia.

La neve a Palermo non è un fenomeno mai stato comune, si parla di nevicate occasionali anche nel 1800, quando il clima era influenzato da una fase più rigida. All’epoca però i fiocchi di neve si spingevano sino la città più o meno una volta all’anno.

In quest’ultimo decennio stiamo osservando un vero proprio scompiglio climatico, ma anche su ciò ci sarebbe parecchio da scrivere. In questo ambito ci stiamo invece occupando della linea di tendenza climatica per i prossimi 30 giorni, sconfinando però anche a tutto febbraio 2023.

Si apre un nuovo capitolo meteorologico, la circolazione atmosferica generale sta cambiando, e cambierà parecchio nelle prossime settimane. Nel frattempo, già prossima settimana, irruzioni di aria fredda proveniente dalle regioni artiche tenderanno a raggiungere anche Palermo, dove finalmente avremo condizioni atmosferiche invernali. Ma per Palermo l’inverno non è avere la neve in casa, come nemmeno sui rilievi attorno alla città. Bensì, per avere le nevicate sono necessarie delle ondate di gelo che abbassano sensibilmente la temperatura, e se associate ad aree perturbate innescano precipitazioni che possono manifestarsi sotto forma di neve mista pioggia, gragnola e persino neve.

Non possiamo sapere se nei prossimi 45 giorni nevicherà su Palermo, però abbiamo la possibilità di evidenziare un cambiamento meteo rilevante, e soprattutto un’evoluzione invernale differente rispetto a quella avvenuta nella stagione 2021-22. Gli estremi meteo sono condizioni atmosferiche ideali per avere irruzioni d’aria fredda fulminee molto intense, e nel nostro caso eventualmente persino la neve a Palermo. Staremo a osservare giorno per giorno cosa succederà, tenendo aggiornati.