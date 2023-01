HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Di certo Napoli non è in una città nevosa, tuttavia negli ultimi anni abbiamo avuto diversi eventi nevosi, di uno di questi anche copiosa che ha ammantato tutta l’area urbana. L’evoluzione meteo delle prossime due settimane propone l’arrivo dell’inverno, tardivo senz’altro, ma tuttavia potrebbe divenire particolarmente aggressivo a causa di una serie di combinazioni di correnti atmosferiche.

Sulla base delle attuali informazioni meteo escludiamo categoricamente la possibilità di avere la neve a Napoli per le prossime due settimane, salvo sconquassi. Nel periodo successivo, lo spostamento di blocchi di masse d’aria molto fredda provenienti dalla Siberia verso la Russia europea potrebbero essere traghettate dalle profonde aree di bassa pressione che si potrebbero generare nel Mediterraneo centrale. Una condizione meteo ideale per vede episodi di neve sino alle porte di Napoli se non anche in città.

Quest’anno si parla molto frequentemente di caldo, di temperature sopra la media. In effetti quello che stiamo vivendo è una sorta di tardo autunno, peraltro nel periodo precedente pareva metà autunno, con temperature che raggiungevano anche 20 °C nel valore massimo. Temperature decisamente sopra a quelle ideali per avere una nevicata.

Ma anche il tempo che fa attualmente non è di certo ideale per auspicare nevicate nel futuro, ma il tempo che c’è oggi non è quello che ci sarà domani, e l’evoluzione meteo ci porta a bruschi cambiamenti atmosferici, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici considerevoli.

E per l’appunto, i cambiamenti climatici potrebbero dar luogo a fenomeni estremi, infatti qualche anno fa abbiamo avuto su Napoli anche la temperatura minima record mai registrata, eppure tutto ciò è avvenuto in un’epoca di cambiamento climatico che porta le temperature medie verso l’altro. Possiamo parlare di casualità, ma la scienza dice che si tratta di estremi meteo, e questi potrebbero riportare la neve su Napoli, e considerando anche un aumento dell’intensità delle precipitazioni che si concentrano in tempi brevi, anche il rischio di una nevicata abbondante.

