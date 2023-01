HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Stavolta ci siamo, le proiezioni meteo sono favorevoli ad avere un sensibile abbassamento della temperatura durante la settimana prossima, quando si instaureranno condizioni atmosferiche invernali, con tendenza ad una marcata rigidità nella seconda parte del periodo, quando la temperatura anche nelle ore diurne sarà prossima a 0 °C, peraltro con precipitazioni.

Milano potrebbe vedere una nevicata verrebbe fissata verso giovedì 19 gennaio. Ma vedremo se sarà confermata, e inoltre saranno definite le temperature previste e la quantità di precipitazioni che potrebbero cadere.

Il periodo di fine gennaio potrebbe risultare freddo, con basse temperature anche inferiori alla media. Anzi, la possibilità che la temperatura si possa mantenere sotto la norma sembra essere elevata, mentre al momento sono scarse le possibili precipitazioni per quel periodo, quindi anche la possibilità che possa nevicare. Però si avrebbero gelate notturne e temperature diurne piuttosto basse. Ciò significa che nelle campagne attorno alla città e nei parchi, potrebbero persistere i residui dell’eventuale nevicata attesa la settimana prossima.

Più avanti, verso la prima decade di febbraio, si potrebbe manifestare una irruzione di aria fredda, anzi direi gelida. Le ipotesi vengono prospettate analizzando una complessa variazione delle correnti atmosferiche generali, che a quel punto potrebbero indurre allo spostamento di masse d’aria dalla Russia verso l’Europa. Insomma, per dirla in breve si potrebbe manifestare una situazione che in Italia chiamiamo Burian. Ovviamente, siamo in attesa di averne conferma.

Il Burian a Milano non porta la neve, e quando capitano succede raramente, e le precipitazioni sono generalmente scarse. Tuttavia, le nevicate avvengono con temperature anche sotto zero, e la precipitazione assume una caratteristica di neve farinosa.

Come scriviamo molte volte sul nostro sito, però, una previsione con una buona affidabilità è solo sino a circa cinque giorni di distanza, dopodiché diminuisce la validità. Perciò, dopo tale periodo sono linee di tendenza climatiche. Però, in molte circostanze il meteo a lungo termine sia due settimane può assumere una discreta affidabilità.

