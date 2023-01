HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’evoluzione meteo su Firenze appare burrascosa per la prossima settimana; infatti, la Toscana sarà molto esposta alle forti basse pressioni che giungeranno da occidente, e che trascineranno verso sud aria fredda di origine artico marittima.

Questo significa che con il peggioramento che si manifesterà ci sarà anche un considerevole abbassamento della temperatura, e la neve comincerà a cadere finalmente in Appennino, e con gradualità a quote sempre più basse. Nel corso della prossima settimana non vediamo la possibilità di avere delle nevicate su Firenze, ma si potrebbero avere grandinate, o al massimo neve a grani, essendo la temperatura sopra lo zero durante le precipitazioni.

Sono previste anche gelate notturne. Il clima diventerà invernale.

In una visione d’insieme stiamo osservando notevoli variazioni della circolazione atmosferica, sia emisferica, che in Europa, dove i protagonisti del freddo si faranno avanti. Non è attesa per ora alcuna ondata di gelo in un arco di previsione di due settimane, e ciò farebbe presupporre che il mese di gennaio non vedrà condizioni atmosferiche ideale per la neve su Firenze.

Ma con febbraio la situazione potrebbe cambiare moltissimo, infatti si sta verificando un riscaldamento in stratosfera che potrebbe promuovere l’esordio di un’ondata di freddo considerevole proveniente dalla Russia, ma non possiamo al momento stabilire la sua rotta, quantomeno indicare gli effetti che ci saranno in Toscana e nel nostro caso a Firenze.

Però, la notizia di un radicale cambiamento della situazione meteo invernale ci potrebbe indurre ipotizzare che entro i primi dieci giorni di febbraio si potranno verificare fenomeni di gran freddo su Firenze.

Insomma, ora come ora siamo in bilico, in quanto la temperatura è molto sopra la media, ma come abbiamo evidenziato tenderà a calare.

Rammentiamo che Firenze non è la città della neve, anche se però la teoria della media climatica dovrebbe vedere almeno un evento nevoso all’anno. Ma i cambiamenti climatici stanno sconquassando tutte quelle che sono le medie del clima, e quindi anche le potenziali nevicate. Però c’è da dire che i cambiamenti del clima stanno esasperando fenomeni atmosferici, e ciò fa presupporre che alcuni ondate di freddo potrebbero essere molto intense, forse di breve durata, ma comunque anche peggiore che in passato.

Per quanto concerne il meteo su Firenze vi invitiamo a seguire il bollettino meteo quotidiano elaborato dai nostri modelli matematici, che viene aggiornato più volte al giorno.