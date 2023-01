HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’inverno 2022-2023 continua a percorrere una via con temperature sopra la media. Nei prossimi giorni sono attese temperature verso la diminuzione probabilmente attorno al 20 gennaio, quando giungerà aria più fredda, e su Roma si potrebbero manifestare delle gelate notturne. Ma a quanto pare, sulla base delle attuali proiezioni meteo, non sarebbero previste precipitazioni perlomeno sino al 23 gennaio, quando poi si avrebbe un aumento della nuvolosità ma anche della temperatura.

Ora come ora, gennaio 2023 non prospetta possibili nevicate a Roma.

Effettivamente parlare di neve per Roma è sempre complesso. Questo articolo non intende fare una previsione meteo, in quanto le previsioni del tempo hanno una buona affidabilità sino a circa cinque giorni, dopodiché si parla di evoluzione meteo climatica, o meglio di tendenza meteo. Insomma, non sono più previsioni puntuali.

Roma non è la città della neve per eccellenza, lo abbiamo scritto innumerevoli volte. Lo scopo di questo nostro approfondimento è quello di scrutare l’orizzonte per individuare eventuali possibili occasioni di avere fiocchi di neve nella capitale d’Italia.

A questo punto abbiamo scrutato anche le tendenze per febbraio 2023, e per completezza ci siamo rivolti anche al sito meteo americano AccuWeather per capire cosa potrebbe succedere durante l’arco del mese. Ebbene, a titolo di curiosità appare su AccuWeather la possibilità di fiocchi di neve per Roma attorno alla metà di febbraio. Come detto prima, siamo qui a definire solo delle linee di tendenza. Peraltro, febbraio potrebbe mostrare altri periodi piuttosto miti, peraltro anche con un’accentuazione del rischio di temporali e di avere precipitazioni più regolari rispetto gennaio.

La possibilità di avere fiocchi di neve a Roma deriva dal fatto che le correnti generali dell’atmosfera andranno a collassare nell’area polare, favorendo irruzioni d’aria fredda nelle latitudini meridionali europee, e tra le città in prima fila ad essere interessate da freddo e dalla neve non c’è la capitale italiana. Potremmo vedere i fiocchi di neve ad esempio su Atene, decisamente più esposta alle correnti orientali. Ancor di più verso est in una città sul mare che è Istanbul.

Insomma, il meteo su Roma per ora non sembra promettere la neve come l’abbiamo vista altri anni, ma tutto è ancora da scoprire, soprattutto per febbraio se non la fine di gennaio. Quelle che abbiamo analizzato in questo articolo sono solo linee di tendenza meteo climatiche che andranno confermate giorno per giorno. Per il resto vi lasciamo le previsioni meteo su Roma aggiornate varie volte al giorno.