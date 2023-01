A Roma continuano ad esserci temperature che sono sensibilmente superiori alla media. Ma quando giungerà il vero freddo nella capitale? Le ultime elaborazioni meteo ci dicono che nel corso della seconda decade di gennaio in Italia si verificheranno condizioni atmosferiche invernali, e quindi anche su Roma avremo un abbassamento considerevole della temperatura, e scenderanno i valori massimi e quelli notturni.

Torneranno le precipitazioni, ma soprattutto nevicherà sui rilievi appenninici. Tanta neve è attesa nel corso di gennaio 2023 sull’Appennino laziale, ciò perché correnti settentrionali affluiranno assieme alle perturbazioni portando una situazione meteo da pieno inverno.

Pertanto, prevarranno temperature nella media di gennaio. Ma ecco che appaiono anche le prime previsioni di freddo che si potrebbe concretizzare però solo verso la fine del mese. Freddo da confermare, e che avrebbe una matrice polare, con associato il transito di perturbazioni e quindi la possibilità di avere neve sino a quote basse.

Parliamo di neve a quote anche molto basse per l’Italia centrale, e quindi il rischio che la neve possa raggiungere sotto la forma di fiocchi misti a pioggia anche la capitale. Tuttavia, non possiamo prevedere la neve su Roma a così lungo distanza da quel periodo di previsione, ma possiamo però invece parlare di un abbassamento della temperatura verso valori più consoni a quelli invernali, con un ragguaglio termico verso il basso, che ci porterebbe condizioni atmosferiche ideali anche per i fiocchi di neve su Roma.

Lo diciamo ancora una volta, Roma non è la città della neve, gli eventi nevosi sono sempre stati riportati come fenomeni abbastanza eccezionali, e si sono ripetuti più volte solo in circostanze in cui è giunta aria molto fredda dalla Siberia, ma al momento non ci sono previsioni meteo tali.

Vi lasciamo con un grafico di previsione per i prossimi 15 giorni diffusi dal Centro Meteo Europeo per la zona di Roma.