Abbiamo più volte parlato dell’evoluzione meteo su Roma, soprattutto dedicando una rubrica alla possibilità di avere la neve sulla capitale. Ebbene, proprio in questi giorni, aria gelida ha raggiunto la Russia europea come non succedeva da tempo. In quelle zone è arrivato il Burian, la temperatura a Mosca si è portata prossima a -30 °C.

Ma subito vi diciamo che quel gran freddo sarà respinto verso est sud-est dalle correnti oceaniche che stanno travolgendo l’Europa, e che sono associate ad un forte ciclone oceanico. Non è la volta buona per avere il gran freddo in Italia, infatti, altri indici di comportamento del clima come quelli che spesso citiamo, non saranno favorevoli per avere ondate di gelo alle nostre latitudini, e soprattutto per avere l’inversione delle prevalenti correnti occidentali.

Per intenderci non ci sono previsioni di Burian per Roma. Roma continuerà ad avere per ora questo inverno piuttosto mite, anche se la temperatura comincerà a scendere già dalla settimana che inizia. Probabilmente si toccheranno anche valori prossimi alla media, ma continueranno ad esserci, complessivamente, anomalie meteo climatiche.

Previsioni a più lungo termine prospettano il transito di perturbazioni associate a profonde aree di bassa pressione, e quindi l’occasione anche di abbondanti precipitazioni. Ma non vediamo per gennaio possibilità di avere la neve su Roma. Di certo ci stiamo spingendo ben oltre quello che è possibile fare in una proiezione su ambito locale, ma al momento ogni previsione a lungo termine ma su scala ben più ampia di quella ristretta ad una singola città, non vede anomalie tali da poter prospettare la neve su Roma.

Però, rammentiamo che il Burian, ovvero il gelido vento che viene delle steppe russe, giunge d’improvviso, e difficilmente è prevedibile con largo anticipo.

Febbraio 2023 sarà tutto da scoprire, infatti, in quel periodo avremo le interferenze derivanti dal vortice polare stratosferico che comincerà a traballare, e potrebbe favorire l’ingresso di aria più fredda alle più basse latitudini, comprese quelle romane. Ma per la neve su Roma è necessaria la combinazione di diversi elementi atmosferici.

Vi rimandiamo ai prossimi approfondimenti dedicati alla neve su Roma, ma anche alle previsioni meteo giornaliere che distribuiamo attraverso il nostro sito web.