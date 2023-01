Parlare di neve a Palermo è da sempre un tema scottante, di certo la città siciliana non è in una posizione ideale per avere precipitazioni nevose. Abbiamo in precedenza parlato degli eventi nevosi che non interessato Palermo.

Eppure, ogni anno si parla del fatto che Palermo possa ricevere precipitazioni anche a carattere nevoso. È molto più probabile che sulla città succedano fenomeni come la neve a grani, un fenomeno che si verifica con temperature anche decisamente sopra i 0 °C, in coincidenza del transito di nubi cumuliformi, e quindi aria molto fredda in quota che si riversa verso il basso durante i violenti rovesci con precipitazioni solide.

E rovesci di gragnola negli anni a Palermo non sono mancati. E per ora ci sentiamo di prospettare nella condizione atmosferica migliore, sulla base delle attuali previsioni meteo ottenute con i principali modelli matematici, la tendenza ad un peggioramento del tempo graduale durante la prossima settimana, ma soprattutto un abbassamento della temperatura che si manifesterà durante la seconda decade di gennaio. Più avanti nel tempo a Palermo potrebbe giungere aria di origine polare, ma non ideale, perché non così fredda, da portare la neve in città.

Ricordiamolo che una nevicata su Palermo è un fenomeno che succede ogni XY anni, quindi con tempi di ritorno molto ampi. Tuttavia, come abbiamo detto prima, per Palermo città si può parlare di neve a grani. Tutt’altro invece per quanto riguarda le aree attorno la città siciliana, dove la neve cade ben più spesso sino a quote collinari e imbianca i monti tutto attorno.

Vi lasciamo con un grafico di previsione per i prossimi 15 giorni diffusi dal Centro Meteo Europeo per la zona di Palermo.