A Napoli le condizioni atmosferiche saranno influenzate in una prima fase ancora da clima mite, ma attenzione, durante la settimana prossima si verificherà un cambiamento con il transito di diverse perturbazioni atmosferiche che porteranno la pioggia. E adesso anche un abbassamento di temperatura.

Piano, piano, ecco che arriverà l’inverno che, come sappiamo, a Napoli non è rigido, ed è fortemente influenzato dal Mar Tirreno con le sue acque che rimangono calde tutta la stagione fredda. Quest’anno la temperatura superficiale del Mar Tirreno segna valori sopra la media.

Aria fredda di origine polare tenderà a invadere durante la seconda decade di gennaio l’Italia, e ad essere coinvolta direttamente sarà anche Napoli, esposta com’è alla corrente di nord-ovest, da dove giungeranno anche diverse perturbazioni atmosferiche. In prevalenza quel periodo sulla città pioverà abbondantemente. In alcune circostanze la neve potrebbe cadere nel Vesuvio e dare quindi quell’impressione di inverno galoppante per Napoli.

Più avanti nel tempo, ma questo punto saremo probabilmente dopo il 20 gennaio, aria ancora più fredda raggiungerà l’Italia, ma per ora le informazioni di cui disponiamo non danno certezza. Si presume che l’aria fredda possa abbassare anche sensibilmente la temperatura, e che la neve possa cadere a quote basse del Vesuvio, e quindi nell’entroterra di Napoli sino a quota collinare. Per Napoli ciò costituirebbe un evento meteo invernale.

Agli occhi saranno puntati ancora più avanti nel tempo, verso i primi giorni di febbraio, quando qualcosa potrebbe cambiare nella circolazione atmosferica generale, ciò per effetto di un caos in area polare. In tale circostanza Napoli potrebbe trovarsi in una situazione meteo favorevole ad avere nevicate a quote molto basse.

Vi lasciamo con un grafico di previsione per i prossimi 15 giorni diffusi dal Centro Meteo Europeo per la zona di Napoli.