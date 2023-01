HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Ed eccoci qui a parlare della possibilità di neve a Milano. Di certo l’evoluzione meteo nella città lombarda vedrebbe diverse giornate di neve tra gennaio e febbraio. Ovviamente parliamo di climatologia, di condizioni atmosferiche nella normalità, quelle che soprattutto nel milanese e in Lombardia sembrano andate perdute.

Sul clima del passato che appare perduto sarebbe utile fare degli approfondimenti, ma in questo contesto non è abbiamo lo spazio. Ciò che appare conclamato è che i cambiamenti climatici hanno determinato un aumento della temperatura media invernale, e ciò ha determinato una riduzione della nevosità a Milano in appena 10 anni, quasi azzerandola.

Tuttavia, ci sono da considerare anche le fluttuazioni del clima, perché quel che succede non è tutta colpa del cambiamento climatico. Anche nel passato ci sono state annate senza neve e con poche gelate, però i paragoni con la situazione attuale non reggono, in quanto ormai i record di temperatura elevata si susseguono di mese in mese. Al momento l’inverno milanese è decisamente più mite rispetto alla norma, e ciò non è una novità, ma la temperatura potrebbe diminuire già dall’inizio della prossima settimana, quando ecco comparire la possibilità di fiocchi di neve sulla città.

Sulla base delle attuali proiezioni meteo la neve non dovrebbe far presa al suolo; quindi, in termini pratici si avrebbe del nevischio. Le previsioni per giorni successivi diventano più complesse, anche perché la circolazione atmosferica europea sembrerebbe essere meno influenzata rispetto a quanto non lo sia attualmente, dalle perturbazioni oceaniche ed ecco che allora si profila una nuova spinta di masse d’aria provenienti dalla Siberia verso l’Europa orientale.

Pertanto, parliamo di una vulnerabilità climatica per l’area milanese dove si avrebbe un abbassamento della temperatura verso la fine del mese di gennaio. Ciò andrebbe a favorire, l’eventuale transito di perturbazioni oceaniche e la caduta di neve. E febbraio è un mese che ha visto nel passato nevicate particolarmente abbondanti.

Al momento non siamo in grado di dire se nevicherà, stiamo semplicemente analizzando tendenze meteo climatiche assieme. Dando uno sguardo verso i siti meteo americani che dedicano approfondimenti meteo giornalieri, osserviamo che tutto il fine mese di gennaio ci sarebbe la possibilità di avere gelate notturne anche moderate, ma con temperature massime probabilmente prossime alla media. Insomma, farebbe freddo.

Con febbraio le giornate iniziano ad allungarsi, aumenta che la radiazione solare, e di ciò ne avremo le conseguenze sul finire del mese, ma nella prima parte del febbraio appaiono più concrete le possibilità di avere la neve a Milano.

