Continuano le condizioni meteo estremamente miti a Milano, dove la temperatura si mantiene fortemente superiore alla media di riferimento. Le condizioni atmosferiche potrebbero cambiare la settimana prossima quando aria più fredda comincerà ad affluire, e quindi anche la temperatura in pianura dovrebbe scendere oltre che sui monti. Peraltro, sono anche attese delle precipitazioni, ma la neve in pianura non dovrebbe arrivare.

Per vedere la neve a Milano dovremo aspettare ancora, infatti ci sono delle proiezioni associate al vortice polare che vedrebbero una variazione considerevole della circolazione atmosferica generale, e questa potrebbero dar luogo a una situazione meteo ideale per avere la neve in pianura nelle regioni settentrionali. A questo punto in buona posizione potrebbe essere Milano, che avrebbe possibili eventuali cadute di neve.

Ma quanto nevicherà? È impossibile conoscere i centimetri di neve che cadranno, ma soprattutto se nevicherà nella città meneghina. Ormai, da alcuni anni stiamo vivendo condizioni atmosferiche estremamente miti, peraltro con inverni e asciutti. Ciò determina una riduzione considerevole della possibilità di avere la neve su Milano.

Eppure, Milano è una città che la neve l’ha vista numerose volte nel passato, e non è un fenomeno che dovrebbe essere così raro come quello che invece sta succedendo. Così che i più giovani vedono la neve a Milano come un fenomeno eccezionale, eppure non dovrebbe essere.

Annunciare la fine dell’inverno senza che questo nemmeno sia cominciato sul serio e follia. Ovviamente, è sempre opportuno mettere le mani avanti su questo clima pazzo che ci sta con coinvolgendo, e che ci ha tolto le tradizionali stagioni a cui eravamo abituati.

Ma come detto prima, i più giovani conoscono le ultime stagioni, soprattutto quelle che da circa dieci anni si mostrano, con una sensibile riduzione degli eventi nevosi. Solo pensare che nell’inverno 2012 – 2013 si ebbero nella città circa 10 nevicate, a dirlo oggi sembra un racconto demenziale.

Ma per la neve su Milano ci aggiorneremo con i prossimi appuntamenti.