A Firenze si vivono condizioni meteo di estrema mitezza, ma questo è un fenomeno non affatto nuovo in Europa quest’anno. Inoltre, mancano nuovamente le precipitazioni, dopo un eccesso estremo che si è verificato sino a metà di dicembre.

Le previsioni meteo indicano circa una settimana di temperature sopra la media, mentre poi si avrà un calo termico.

La neve a Firenze non è di casa, pertanto ogni previsione meteo, in questo caso parliamo di aspettativa di possibile eventuale caduta di neve, è esclusivamente una forma di discussione e analisi meteo.

Ma partiamo dal principio: in genere a Firenze nevica quando ci sono forti ondate di freddo sull’Italia. La città risulta piuttosto vulnerabile alle correnti che giungono dai Balcani, in questo caso la temperatura si abbassa tranquillamente anche sotto 0 °C di giorno. Ma per la neve non è sicuramente la corrente ideale quella che viene da est, che però porta il freddo, elemento essenziale in questo caso. Ma la barriera appenninica ostacola l’arrivo delle nubi, pertanto gli eventi nevosi si limitano all’area appenninica prospiciente la città toscana.

Solo in alcune circostanze Firenze riesce a vedere la neve, ma lieve che cade da sfondamento appenninico. Talvolta può fioccare anche col sole. Ma non sono le nevicate tipiche della città toscana. Per la neve serve più umidità, e questa deve giungere per forza dal mare.

Parecchie ondate di freddo sono associate ad aree di bassa pressione che si formano verso il Tirreno settentrionale se non il Mar Ligure. In questa circostanza l’aria fredda che viene da est transita nei bassi strati atmosferici, mentre quella umida e più mite, che porta le precipitazioni con le nubi la sovrasta. Ed ecco che su Firenze può tranquillamente nevicare.

Ma mica così facile che nevichi su Firenze, soprattutto negli ultimi anni. Peraltro, è nevicato più frequentemente a Roma che a Firenze dove il clima più rigido.

Nel corso del 2021 a Firenze non si è avuta nessuna nevicata con accumulo al suolo. In prossimità della città toscana però si è avuto un giorno di neve a Molino del Piano. Era 17 gennaio. Il 9 gennaio 2022 la neve raggiunse praticamente quasi la città, dove però la temperatura risultava elevata, approssimativamente intorno ai 4 °C.

Ma per trovare la neve su Firenze dobbiamo andare al 1° marzo 2018, quando è stata l’unica giornata in cui la neve è caduta facendo presa al suolo. Ma non fu un evento rilevante. Ma in quelle giornate aria molto fredda raggiungeva l’Italia. In tale circostanza, se fosse transitata una perturbazione più decisa, in Toscana e su Firenze sarebbe caduta la neve.

La neve a Firenze cade sempre più con minore frequenza, e per averla, esclusivamente in teoria, le condizioni si potrebbero creare benissimo ancora ai nostri tempi. Infatti, è sufficiente che aria fredda giunga dai Balcani, e si che si formi una bassa pressioni mediterranee, peraltro alimentata dalle acque calde del Mediterraneo eccezionalmente sopra la media. Allora sì che si avrebbero delle precipitazioni copiose, e tanta neve su Firenze.

Ma ora per ora non è possibile fare alcun tipo di previsione meteo di neve per Firenze, su questo ci aggiorneremo con un successivo articolo.