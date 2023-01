HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Le proiezioni meteo per Torino indicano un ulteriore raffreddamento, con la tendenza nella giornata di martedì a precipitazioni di deboli intensità e a prevalente carattere nevoso. In città la neve dovrebbe far presa anche sull’asfalto a causa delle basse temperature, ma sarà favorevole anche l’inizio delle precipitazioni al mattino.

I giorni successivi vedranno temperature minime sottozero, mentre le massime potranno essere prossime a valori medi stagionali, anche se con la possibilità di avere le inversioni termiche che andranno a produrre nubi basse e nebbie, e ciò abbasserà la temperatura diurna. Insomma, a Torino farà freddo.

Nei giorni successivi altre perturbazioni raggiungeranno il Piemonte, e forse qualche debole eventuale nevicata raggiungerà anche Torino, ciò probabilmente giovedì, ma con apporti al suolo esigui.

Ciò che osserviamo nel meteo della settimana, così anche in quello della prossima è quello di avere un clima invernale, con temperature minime inferiori alla media, mentre quelle massime potrebbero essere prossime alla norma a detta dei modelli matematici. Ma a nostro avviso probabilmente saranno inferiori, in quanto i modelli matematici non individuano oltre un certo periodo di previsione, le inversioni termiche e gli effetti che causano poi basse temperature. Sarà anche molto basso lo zero termico, e quindi farà freddo anche montagna.

Insomma, Torino ed il Piemonte saranno in piena situazione invernale, un meteo che non succedeva da parecchio tempo, e che non abbiamo visto nell’inverno passato.

Ora come ora sono attese davvero poche precipitazioni su Torino, e questo è un aspetto molto negativo. Poca neve cadrà anche sulle aree alpine. Però, va anche detto che gennaio è il mese dell’anno con le minori precipitazioni annue, e quindi per ora tutto sommato la situazione meteo del mese parrebbe ristabilirsi verso una linea prossima alla norma.

Tuttavia, per Torino vi invitiamo a seguire le previsioni meteo giornaliere che pubblichiamo con diversi aggiornamenti.