L’evoluzione meteo per Milano è abbastanza da definire ancora. Nella notte la temperatura è scesa -4 °C a Linate, e in città, nelle zone non strozzate dai palazzi il gelo notturno ha ghiacciato la superficie dei laghetti nei parchi. Ciò è stato favorito anche dall’umidità molto bassa. Infatti, soffiano correnti settentrionali che nel pomeriggio stanno generando una situazione meteo chiamata di Favonio che ha incrementato considerevolmente la temperatura diurna.

Il Favonio dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore, stanotte ci saranno di nuovo delle gelate di moderata intensità. Un modesto Favonio potrebbe proseguire anche domenica.

Ma la previsione per lunedì è ancora da definire nei dettagli, e osserviamo la possibilità che possa nevicare, anche se debolmente, su Milano. Niente di più che al massimo di una spruzzata di fiocchi di neve nel pomeriggio e sino alla prima parte della serata. Neve che potrebbe depositarsi sui prati e i tetti. Successivamente sono attese gelate notturne.

Il freddo a Milano non manca, ma quello che invece non c’è sono le precipitazioni che avrebbero potuto far nevicare nel capoluogo lombardo. Ma l’inverno non è infinito, da questa metà di gennaio sembra stabilirsi una situazione piuttosto dinamica, mentre siamo in attesa di novità più avanti che verranno probabilmente generate dall’influenza del vortice polare che tenderà a divenire poco stabile.

L’occasione di avere la neve in città non è perciò conclusa. La neve potrebbe cadere più avanti anche copiosa, e i casi di nevicate abbondanti soprattutto tra fine gennaio e febbraio non mancano. La neve a Milano può cadere anche marzo.

Ora come ora, c’è parso opportuno evidenziare la possibilità di neve per lunedì. Nevicherà più copiosamente nella parte centro-orientale della regione, qui la neve però dovrebbe imbiancare il paesaggio.

Ci aggiorneremo con le prossime previsioni meteo.