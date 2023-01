HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Mentre Milano è avvolta da un’insolita fittissima nebbia, d’altronde non si era visto niente del genere quest’anno, le previsioni meteo per la giornata di martedì propongono l’arrivo della neve, ma non sarà una nevicata stile 28 dicembre 2019, quando il fenomeno atmosferico inizio durante la notte, con l’aria fredda giunta nelle ore precedenti.

Per martedì, infatti la giornata inizierà nebbiosa, con foschie dense e temperature che al suolo si manterranno prossime a 0 °C, probabilmente salendo fino appena 2 °C a fine mattina. E poi inizieranno le precipitazioni che con l’abbassarsi dello zero termico assumeranno ben presto dalla pioviggine ai fiocchi di neve pesanti e umidi. Insomma, nella giornata di martedì fiocchi era per parecchie ore, e forse nella periferia e i tetti delle abitazioni si imbiancherà anno di neve.

La precipitazione dovrebbe proseguire fino a tarda serata, per forse spingersi anche nelle prime ore della notte, ma attenzione, nella nottata tra martedì e mercoledì si verificheranno gelate notturne soprattutto nelle aree aperte e all’esterno della cinta metropolitana. Perciò, l’asfalto potrebbe risultare sdrucciolevole. Ed ecco che inizierà un periodo di clima rigido per Milano, con temperature invernali.

Un’altra occasione di neve sembra proporsi per giovedì 19, questa volta però la precipitazione dovrebbe iniziare debole ma in nottata, intensificandosi nella prima parte della mattina. Anche in questo caso difficilmente la neve rimarrà sull’asfalto in centro città, mentre in periferia la situazione potrebbe esserne favorevole.

Il meteo del lungo termine vedrebbe a Milano un periodo nuovamente con l’alta pressione, a questo punto si consoliderà aria fredda e si avranno le inversioni termiche, quelle che poi stanno determinando il nebbione a Milano e la temperatura apparentemente rigida. Ma i valori sono prossimi alle medie di questo periodo dell’anno. Si sente il freddo perché non ci siamo più abituati.

A questo punto, un’attenzione la porrei per febbraio, quando indici climatici ben più complessi prospettano clima rigido soprattutto per la prima parte e l’arrivo di precipitazioni. Stavolta potrebbe nevicare con apporti al suolo anche a Milano. Ovviamente vi suggeriamo di consultare bollettini meteo giornalieri per visionare gli ultimi aggiornamenti.