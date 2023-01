Il weekend appena iniziato segnerà l’inizio di un cambio di scenario meteo destinato a lasciare il segno per tutta la prossima settimana. L’inverno tornerà prepotentemente in scena in grande stile, con freddo e nevicate a quote basse per diversi giorni.

Il dominio dell’alta pressione sta giungendo al capolinea e prestissimo lascerà spazio a questa fase di maltempo invernale duratura, che si protrarrà probabilmente per tutta la prossima settimana. I giochi si apriranno già nel corso del weekend, ma gli effetti più incisivi avverranno solo nei giorni successivi.

Una prima perturbazione, legata all’approfondimento di una depressione fredda sul Mare del Nord, arriverà proprio nel corso di domenica. Le condizioni meteo si deterioreranno al Nord ed in parte sulle regioni centrali, con prime piogge e nevicate sulle Alpi sino a quote collinari tra sera e notte.

Il contesto sarà ancora mite e solo il Nord Italia risentirà dell’ingresso d’aria un po’ più fredda. Il primo fronte farà in qualche modo da apripista all’ingresso graduale dell’aria più fredda. L’anticiclone sarà costretto a cedere il campo e ad arretrare verso ovest, ove si protenderà verso nord fin sulla Groenlandia.

Questo mutamento di circolazione forzerà l’aria fredda artica a scendere massicciamente verso l’Europa e fino alle nostre latitudini. Bisognerà attendere l’affondo verso sud della depressione polare per un ingresso più massiccio del flusso artico, che penetrerà deciso dalla Valle del Rodano.

Irruzione artica pienamente nel vivo verso metà settimana

Le correnti polari conquisteranno il Mediterraneo Occidentale e gran parte d’Italia a cavallo fra martedì sera e mercoledì, con il contestuale approfondimento di un ciclone secondario sulle regioni del Nord. Le temperature inizieranno a calare anche al Centro-Sud, con venti inizialmente di libeccio via via più freddi.

In questo frangente la neve inizierà a cadere a quote collinari tra il Centro Italia e la Sardegna, ma anche a bassa quota al Nord. Saranno possibili sconfinamenti della neve sino in pianura al Nord-Ovest in caso di precipitazioni, ma si tratta di un’ipotesi tutta ancora da definire.

Di certo, questa configurazione ciclonica fredda potrebbe persistere a lungo con effetti sino al prossimo weekend, con continuo afflusso artico in discesa dal Nord Europa. Il cambio sarà quindi davvero drastico con una svolta che si annuncia eclatante, per quello che sarà il primo appuntamento con il vero Inverno.