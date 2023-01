Freddo e neve continuano a dominare il meteo sull’Italia che resta in parte nella morsa del maltempo, anche se il clima tende leggermente ad addolcirsi. L’Inverno non intende affatto tirare i remi in barca e una nuova discesa d’aria fredda artica si appresta ad invadere di nuovo il Mediterraneo Centrale.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Le correnti fredde, diversamente dalla prima irruzione, entreranno in modo diretto dalla porta della Bora attraverso correnti da nord-est. Si tratterà di masse d’aria artica di matrice più continentale, in quanto percorreranno vaste zone di terraferma del Centro-Est Europa prima di invadere l’Italia.

Cosa accadrà? Il nuovo contributo d’aria fredda avrà modo di rialimentare il vortice di bassa pressione presente al Sud. In tal modo anche l’instabilità atmosferica tornerà a vivacizzarsi in particolare al Sud, quanto sulle regioni del versante adriatico.

Le precipitazioni torneranno a calcare la mano tra giovedì e venerdì, in quanto la nuova aria fredda in arrivo riporterà maggiori contrasti. Ci sarà così modo di avere fenomeni temporaleschi. L’abbassamento delle temperature riporterà la neve a quote via via più basse, specie da venerdì.

Questa irruzione non dovrebbe invece sortire particolari effetti al Nord, a parte l’incremento del freddo. In queste zone il meteo resterà più stabile. Solo i settori interni romagnoli, nonché la fascia appenninica emiliana, potranno avere con qualche nevicata portata dalle correnti da nord-est.

Neve di nuovo a quote basse e weekend da pieno inverno

Nel dettaglio, la neve tornerà a cadere in Appennino sino a quote molto basse, anche a livelli di 300-400 metri nel corso di venerdì lungo i versanti orientali della dorsale centrale. La neve tornerà ad abbassarsi sino a livelli collinari anche al Sud.

Nel weekend i venti di Grecale e Tramontana, seppur via via in attenuazione, continueranno a trasportare l’aria fredda, con l’instabilità che tenderà però ad esaurirsi. Residui rovesci interesseranno le regioni del medio-basso versante adriatico, parte del Sud e le due Isole Maggiori.

Le temperature caleranno ancora su valori rigidi e soprattutto la notte ci saranno vaste gelate su pianure e valli interne del Centro-Nord, specie laddove il cielo si presenterà privo di nubi. Il freddo rimarrà protagonista anche la prossima settimana, con un nuovo impulso artico in arrivo martedì 31 Gennaio.