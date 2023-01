Un vero e proprio ribaltone interessa l’Italia, con meteo finalmente invernale per tutti. Un ramo del Vortice Polare sta affondando alle nostre latitudini, con un carico d’aria fredda artica. Non è aria così gelida come quella che proviene dalla Russia, ma comunque sufficiente per portare la neve a quote molto basse.

L’instabilità ed il maltempo saranno protagonisti per più giorni, in quanto l’intrusione prolungata di masse d’aria fredda in quota alimenteranno un vortice di bassa pressione che ruoterà sull’Italia. Avremo così rovesci, grandine e neve a bassa quota, con possibili bianche sorprese sino al piano sul Nord.

Quanto durerà quest’ondata invernale? Le ultime proiezioni indicano che freddo e neve non finiranno presto. Un’ulteriore recrudescenza del maltempo si potrebbe avere nel weekend, a causa di un ulteriore impulso d’aria fredda artica.

In questo frangente sarà probabilmente il Centro-Sud ad essere coinvolto anche da nevicate a quote basse, specie sulle regioni adriatiche. Il lento spostamento dell’area ciclonica verso il Centro-Sud determinerà infatti il richiamo di correnti nord-orientali, più fredde anche nei bassi strati.

Lo scenario potrebbe rimanere compromesso anche nella prima parte della prossima settimana. La depressione fredda dovrebbe mantenersi ancora ben attiva sul Mediterraneo Centrale, alimentata da flussi orientali in scorrimento sul fianco meridionale dell’anticiclone presente sull’Europa Centro-Settentrionale.

Fine Gennaio e Febbraio con rischio gelo estremo in Europa

Il vortice sul Mediterraneo sembra destinato a colmarsi molto lentamente e quindi avremo addirittura quasi una decina di giorni con temperature sotto media. Questa ondata di freddo, ma non di gelo, sembra in grado di ribaltare le sorti di un inverno che pareva avviato sulla stessa strada di quello di un anno fa.

C’è attendersi che questa nuova situazione possa far da apripista a nuovi affondi freddi, stavolta anche con potenziali ingerenze di masse d’aria di matrice russo-siberiana. Il momento ideale potrebbe avvenire tra i giorni della Merla e, più probabilmente, nella prima decade di Febbraio.

L’anticiclone potrebbe puntare ancora molto a nord, complice un Vortice Polare sempre più in crisi e indebolito anche a livello della stratosfera. Qualcosa di grosso bolle in pentola e a Febbraio potrebbe anche verificarsi qualcosa di ben più estremo, a proposito del gelo, quello vero.