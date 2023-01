Natale e Capodanno hanno visto un meteo decisamente scialbo. L’inverno si è letteralmente perso nelle ultime settimane, ma non tutto è perduto. Perdonateci il gioco di parole, ma già prima del previsto la situazione potrebbe volgere al cambiamento. Ci attendiamo la svolta capace di portarci verso scenari più consoni per il periodo.

Ci potrebbe quindi essere un cambio repentino, ma bisognerà ancora attendere. Di certo ora l’anticiclone subtropicale, così dominante nell’ultimo periodo, inizierà a mostrare le prime crepe. Sarà l’anteprima di una maggiore ondulazione delle correnti in quota subito dopo l’Epifania.

Tutto si svilupperà dal previsto indebolimento del Vortice Polare, che potrà così indurre una maggiore propensione alle spinte fredde fino alle nostre latitudini con scambi meridiani. Bisognerà vedere se questi affondi freddi punteranno in modo più o meno incisivo l’Italia.

Stop Anticiclone e ritorno al vero Inverno

Quel che è certo è che andiamo verso un cambio di circolazione evidente, che si concretizzerà in pieno probabilmente già nel weekend del 7-8 Gennaio. L’anticiclone sarà meno invadente e arretrerà il proprio fulcro verso ovest, a ridosso della Penisola Iberica.

Le perturbazioni, legate al Vortice d’Islanda, avranno così strada più libera per puntare l’Italia. Qualora l’anticiclone in Atlantico riuscisse ad ergersi verso nord, ci sarebbero le condizioni per affondi ciclonici diretti più sull’Italia e coadiuvate da masse d’aria fredda artica.

Tra il 10 ed il 15 Gennaio le correnti fredde potrebbero quindi puntare la nostra Penisola, riportando condizioni invernali, i cui dettagli saranno tutti da definire. Eventuali episodi di neve a bassa quota o in pianura si potrebbero verificare con maggiore probabilità al Nord.

Nel frattempo masse d’aria gelide si inizieranno ad accumulare sull’area scandinava e sulla Russia. Le sorti dell’inverno europeo potrebbero presto capovolgersi, verso il ritorno ad un clima rigido che peraltro si era avuto nella prima metà di Dicembre.

La neve fino in pianura su alcune zone dell’Italia potrebbe essere una naturale conseguenza, se parliamo del Nord dove l’evento è molto più probabile da un punto di vista climatologico. Nell’area padana l’aria fredda tende a depositarsi nei bassi strati e poi a resistere, per la conformazione geografica, al successivo arrivo di correnti umide atlantiche.