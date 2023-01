La discesa d’aria artico marittima entra nel vivo sul Mediterraneo, con meteo che assume connotati da burrasca invernale su buona parte d’Italia. Un vortice di bassa pressione tenderà a mantenersi attivo per più giorni, alimentato dall’aria sempre più fredda di provenienza nordica.

Ci accingiamo a vivere la fase più avvincente dell’irruzione artica, che sembra destinata a durare molto lungo e vivrà diversi momenti. Nessuna parte d’Italia sarà risparmiata dalla marcata instabilità con rovesci, temporali, grandine, vento ed anche neve a quote basse.

Gli ultimi aggiornamenti confermano la possibilità di neve fino in pianura su alcuni tratti del Nord Italia, a seguito dell’ulteriore abbassamento delle temperature. Il momento propizio è imminente, già nella prossima nottata con spruzzate di neve tra le pianure lombarde meridionali e quelle dell’Ovest Emilia.

Le precipitazioni nevose prenderanno maggiormente piede giovedì interessando ancora la Bassa Lombardia, l’Emilia Romagna, l’entroterra ligure e parte delle pianure del Nord-Est. Questa ritornante instabile deriverà dal vortice ciclonico in rotta dal Mar Ligure verso il Centro Italia.

Neve potrebbe imbiancare giovedì 19 alcune città del Nord

Ci attendiamo così nevicate perlopiù deboli tra le pianure lombarde, quelle venete centro-meridionali e quelle del centro-Ovest Emilia. Difficilmente si avranno depositi degni di nota, se non sulle zone dove i rovesci saranno più intensi e potranno accumulare tra i 2 e i 5 cm di neve sulle aree di pianura.

Le città dove è più probabile la neve sono quelle da Piacenza a Reggio Emilia, ma non è esclusa neve anche a Bologna. La neve è attesa anche su Pavia, ma a tratti possibile anche tra Cremona, Lodi e Mantova. Non dovrebbe mancare qualche fiocco di neve misto a pioggia tra Verona, Padova, Venezia e anche il ferrarese.

I rovesci di neve interesseranno anche le regioni centrali e la Sardegna nel corso di giovedì, dapprima in collina e poi localmente a quote più basse. Fiocchi in pianura potrebbero giungere sull’interno della Toscana e dell’Umbria. Non è da escludere che un po’ di neve faccia la sua comparsa anche su Firenze.

Il maltempo invernale proseguirà negli ultimi giorni della settimana, con i fenomeni nevosi che si localizzeranno al Centro-Sud e maggiormente lungo il versante adriatico. La neve continuerà a cadere a basse quote, dai 300-500 metri e a quote un po’ più elevate all’estremo Sud.