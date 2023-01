HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Tutto come previsto cari Lettori! E’ arrivata l’aria fredda dall’Artico e pure un vortice ciclone a ridosso delle regioni del Sud.

E sarà proprio su queste regioni dove si focalizza il nostro maggior interesse visto che saranno ancora bersaglio di parecchie note d’instabilità.

Ma andiamo con ordine e iniziamo il nostro viaggio all’interno del fine settimana partendo ovviamente dalla giornata di Sabato quando il vortice ciclonico muoverà il suo centro motore dai mari circostanti la Sicilia verso l’area ionica.

Per questa ragione ci aspettiamo ancora una marcata instabilità atmosferica al Sud, sul versante adriatico del Centro e in forma irregolare anche sulle due Isole Maggiori.

Attenzione in quanto su queste zone non ci sarà da fare i conti solo con la pioggia, ma anche con la neve che potrà cadere fino in bassa collina al Centro e intorno ai 1000m sui rilievi del Sud.

Poche le note di rilievo invece per le regioni del Nord e del versante tirrenico centrale dove a fare notizia sarà solo il freddo specialmente la notte. Sulla Valle Padana e nelle aree più interne della Toscana le temperature potranno scendere di qualche grado sotto lo zero dando luogo ad estese brinate.

Arriviamo così alla giornata di Domenica quando il vortice ciclonico comincerà ad allontanarsi dai mari del Sud in direzione di quelli attorno alle isole greche. Il tempo tuttavia rimarrà ancora zoppicante specialmente sull’area adriatica centrale e meridionale e sui comparti più settentrionali della Sicilia.

Anche al Nord e sui versanti tirrenici del Centro non ci saranno cambiamenti ed il contesto meteo sarà caratterizzato da un’atmosfera frizzante, discretamente soleggiata e molto rigida di notte.