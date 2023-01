HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Ci siamo cari lettori! Dopo settimane e settimane in compagnia dell’alta pressione e di una stagione sicuramente più autunnale che invernale, nel prossimo futuro l’Italia sarà destinata a cambiare d’abito.

Insomma, stop a questo infinito Autunno e largo all’Inverno che soprattutto nel corso della prossima settimana avvolgerà gradualmente tutto il Paese.

Tuttavia, prima di tutto ciò, resteremo ancora in un contesto pseudo anticiclonico per gran parte del fine settimana. Il Sabato, ad esempio, sarà contrassegnato da un quadro meteorologico tranquillo anche se non mancheranno nubi sparse a spasso per l’Italia più dense sulle regioni del Centro e del Nord dove anche le nebbie faranno la loro parte. Sui comparti tirrenici ci saranno anche le nubi basse di tipo marittimo come lungo i litorali liguri e toscani dove non saranno da escludere locali episodi di pioviggine.

Attenzione invece al secondo step del weekend. Domenica mattina il meteo non farà ancora registrare forti scossoni rispetto al Sabato. Le cose inizieranno a cambiare invece già dal primo pomeriggio quando nubi sempre più minacciose inizieranno a coprire i cieli del Nord e del comparto tirrenico del Centro. Qui entro sera arriveranno le prime piogge sparse e qualche nevicata sull’arco alpino a quote mediamente prossime ai 1000m circa.

Tra la sera e la notte poi, l’atmosfera si farà sempre più turbolenta con piogge più diffuse su gran parte del Nord fatta eccezione per le estreme regioni di Nordovest. Attese ancora nevicate anche a quote più basse. Qualche pioggia raggiungerà in seguito anche le regioni del Centro in particolare le aree tirreniche, mentre continuerà a rimanere in attesa il Sud.

Dando poi uno sguardo più avanti, ecco che l’inizio della nuova settimana sarà ancora contrassegnato dal tempo instabile in attesa di un ulteriore e freddo peggioramento tra Martedì 17 e Mercoledì 18 quando gran parte del Paese inizierà a vivere una fase meteo-climatica dai profumi invernali. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.