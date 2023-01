HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Nei prossimi giorni la profonda ferita apertasi in area mediterranea e provocata da un vasto e freddo ciclone, comincerà lentamente a rimarginarsi anche se per tornare a vedere una totale stabilità atmosferica dovranno passare sicuramente alcuni giorni.

Martedì 24 Gennaio infatti sarà una giornata dove le precipitazioni saranno sicuramente meno diffuse ed importanti rispetto alle 24 ore precedenti. Il meteo più capriccioso lo troveremo su alcuni tratti del Nordest, sulle due Isole Maggiori, nel sud della Calabria e sul comparto adriatico del Centro.

Qui non ci saranno solo le piogge ma anche la neve che continuerà a cadere ancora a quote relativamente basse specialmente sul distretto appenninico centrale e sulle Alpi di Nordest.

Mercoledì 25 il vortice ciclonico, sempre più in affanno, muoverà il suo baricentro verso Sud mantenendo condizioni di tempo instabile su tutta la fascia appenninica, sulla Sardegna orientale e sull’area del basso Adriatico. La neve cadrà sopra i 700/800m sui rilievi centro-settentrionali e a quote più alte su quelli del Sud.

Dando poi uno sguardo più avanti, tra Giovedì 26 e Venerdì 27 l’atmosfera tenderà ad orientarsi ulteriormente verso un miglioramento anche se non mancheranno ancora parecchie note instabili lungo il versante adriatico e al Sud in quanto il vortice ciclonico non avrà ancora del tutto esaurito le sue energie.

Segnaliamo infine come il clima si manterrà sempre di stampo invernale su tutto il Paese con valori più o meno allineati alla media climatologico del periodo. ma di questo ce ne occuperemo in altri aggiornamenti.