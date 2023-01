HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Inizia un vero e proprio braccio di ferro tra l’anticiclone delle Azzorre e il grande blocco d’aria gelida in arrivo della lontane terre artiche reo d’aver portato in questi ultimi giorni il vero inverno anche sul nostro Paese.

Nei prossimi giorni dunque assisteremo ad un vero scontro tra due Titani in ambito atmosferico, ma con l’alta pressione che pare decisamente avvantaggiata visti gli ultimi aggiornamenti in nostro possesso.

Salvo ormai improbabili sorprese infatti, già dalle prossime 24 ore l’ulteriore movimento dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Italia porterà ad un graduale aumento delle temperature su gran parte dello Stivale.

Sarà tuttavia un aumento relativamente contenuto in quanto deboli refoli d’aria fresca continueranno comunque ad interessare a fasi alterne una parte d’Italia specialmente le regioni del Sud e marginalmente il versante adriatico.

In sostanza, da Mercoledì e fino alla fine della settimana, i valori termici diurni saliranno in media di 4/5°C al Nord e su molti tratti del Centro, mentre sulle regioni meridionali e lungo il versante adriatico, registreremo incrementi nell’ordine dei 3/4°C.

Insomma, chi sperava nell’arrivo di un caldo primaverile sarà sicuramente deluso.

Per non parlare poi della notte quando le colonnine di mercurio rimarranno praticamente di stampo invernale segnatamente al Nord, come sulla Valle Padana, ma anche nelle vallate più interne del Centro. Qui i valori minimi potranno ancora scendere sotto lo zero provocando estese brinate.

Restiamo comunque in attesa di ulteriori conferme circa il quadro climatico previsto per il prossimo weekend in quanto non tutti i centri di calcolo propendono verso quanto appena scritto. Anzi, per alcuni con l’inizio della prossima settimana potrebbe arrivare pure una nuova ondata di freddo molto intensa. Insomma, ci aggiorniamo.