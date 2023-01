HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

La stagione si orienta verso l’Inverno, come del resto è giusto che sia visto che abbiamo da poco superato la metà del mese di Gennaio. Tutto normale dunque il fatto che arrivi un po’ di vero inverno, viceversa non lo era nelle settimane scorse governate da un mite anticiclone africano che ci ha costretti a vivere un lunghissimo periodo di stampo autunnale.

Ora le cose stanno per cambiare e ci penserà un vortice ciclonico pronto a soggiornare sul Bel Paese almeno fino a gran parte del weekend. Sarà inoltre alimentato da aria molto fredda che prenderà le sue origini dalle gelide terre del Nord Europa. Per questa ragione ci attendiamo non solo un drastico calo delle temperature, ma anche un conseguente arrivo della neve in pianura e localmente fin lungo le coste.

Mercoledì 18 intanto sarà una giornataccia soprattutto per le regioni del Centro e del Sud. Qui non si parlerà ancora di freddo in quanto ci penseranno i forti venti di Libeccio a tenere fermi i termometri. Ma ovviamente non i mari! Occhio alle mareggiate infatti. Inoltre cadranno anche tante piogge e pure forti accompagnate da locali temporali. Ci sarà poi spazio anche per la neve in montagna intorno ai 700/800m sui rilievi del Centro e a quote ben più alte su quelli del Sud.

E a proposito di neve, massima attenzione alla giornata di Giovedì quando un nuovo e più intenso impulso d’aria fredda provocherà una fase di maltempo nevoso sulle regioni di Nordest dove i fiocchi bianchi potranno imbiancare alcune aree della Val Padana specie tra Emilia e basso Veneto arrivando localmente a toccare pure i litorali.

Meglio andranno le cose al Nordovest, mentre al Centro e al Sud continuerà il maltempo specie sul lato tirrenico. Anche qui la neve potrà cadere, ma solo sui rilievi nonostante riuscirà a cadere a bassa quota.

Arriviamo così alla vigilia del weekend quando l’Italia sarà sferzata da freddi venti nord-orientali che provocheranno residue nevicate in Emilia-Romagna e lungo il versante adriatico del Centro. Piogge e temporali invece sono previsti al Sud.

E il weekend? Al momento sembra trascorrere ancora sotto i disturbi del ciclone segnatamente sulle regioni del Sud e il versante adriatico. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi giorni.