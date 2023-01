HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’alta pressione in questi ultimi giorni non è più granitica come la scorsa settimana e subito ne ha approfittato una perturbazione per riportare un po’ di pioggia e un po’ neve sui monti. Tuttavia il quadro meteorologico è andato già migliorando in quel di Martedì, ma nel contempo un’altra perturbazione, la seconda del nuovo anno è pronta ad attraversare il nostro Paese.

I primi effetti si noteranno dalla serata di Mercoledì su alcuni angoli del Nordest, ma soprattutto in quel di Giovedì a carico delle regioni del Sud e parte del Centro. Giovedì infatti sotto osservazione saranno soprattutto i comparti del basso Tirreno e solo al mattino alcuni tratti del versante adriatico del Centro.

Al Nord e sui distretti tirrenici invece, il meteo tornerà stabile già dal mattino seppur con la presenza di una moderata nuvolosità che non sarà comunque in grado di provocare fenomeni degni di nota.

Tra la sera e la notte poi, l’atmosfera darà importanti segnali di miglioramento anche sulle regioni del Sud a conferma che qualcosa andrà nuovamente cambiando nella circolazione generale.

Salvo improbabili soprese infatti, da Venerdì l’alta pressione tornerà in grande spolvero pronta a riportare condizioni di stabilità su tutto il Paese, ma sarà pure responsabile del ritorno delle fitte nebbie e delle nubi basse su alcune zone del Nord e del Centro. Insomma, la solita minestra per capirci meglio. La stessa che ha contrassegnato gran parte del mese di Dicembre e l’inizio del nuovo anno.

Proprio a cavallo del weekend si tornerà a vedere un’Italia spesso divisa in due tra giornate discretamente soleggiate al Sud e al Centro ed atmosfere meno limpide a tratti cupe sulla Valle Padana e su parte dei fondi valle alpini. Solo dalla serata di Domenica sembra possibile un nuovo peggioramento a partire dalle regioni del Nord.

Insomma, passano i giorni, la stagione avanza, ma del vero inverno ancora nessun segnale!