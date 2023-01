HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Stiamo vivendo una fase di pieno inverno sul nostro Paese a causa di una reiterata circolazione ciclonica che va tuttavia spostandosi temporaneamente verso le coste del Marocco.

Da Mercoledì invece, tornerà a salire di latitudine per poi punte direttamente i mari circostante l’area ionica.

Sul nostro Paese dunque continuerà ad affluire aria fredda dai quadranti nord-orientali richiamata proprio dalla presenza dell’area di bassa pressione.

Le temperature saranno così costrette a rimanere sempre abbastanza rigide ed in particolare sulle regioni del Sud e del versante adriatico. Queste zone infatti non solo saranno maggiormente colpite dall’aria fredda, ma dovranno inoltre fare i conti con un contesto meteorologico decisamente più capriccioso.

Insomma, qui resteremo sicuramente in un contesto invernale e con temperature comunque consone al periodo o solo localmente un po’ sotto media.

Ci sarà invece un’altra fetta del Paese dove si registreranno alcuni moderati aumenti. Ci riferiamo alle regioni del Nord e del versante tirrenico del Centro dove un contesto meteorologico più tranquillo e votato a maggiori schiarite, favorirà una generale seppur contenuta ripresa delle colonnine di mercurio.

Solo la notte, nelle zone pianeggianti raggiunte dai maggiori rasserenamenti, si potranno avere valori piuttosto rigidi in particolare sulla Valle Padana e nelle vallate più interne del Centro.

Questo contesto climatico che dividerà praticamente in due il nostro Paese, durerà probabilmente ancora per alcuni giorni. Anzi, il freddo invernale potrebbe anche rialzare la voce sul finire della settimana per effetto di nuove masse d’aria fredda in arrivo dai quadranti Nordorientali.

Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.