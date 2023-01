HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Le fredde correnti artiche che in questi giorni hanno portato la prima sventagliata di vero inverno sul nostro Paese, cominciano ad attenuarsi e a concentrarsi solo su alcuni angoli del nostro Paese.

Nei prossimi giorni infatti, registreremo un generale aumento dei valori termici soprattutto su determinate regioni d’Italia e soprattutto nelle ore diurne.

Cerchiamo dunque di capire cosa accadrà più nel dettaglio sul fronte climatico. Per prima cosa notiamo l’approssimarsi di una vasta area di alta pressione che sta già facendo sentire la sua azione stabilizzante su gran parte del Nord e del Centro.

Su queste zone ci attendiamo un generale rialzo dei valori massimi a partire dalla giornata di Martedì 31 Gennaio. Se è vero però che farà meno freddo di giorno, sarà altrettanto vero che continuerà a farlo di notte quando le colonnine di mercurio potranno ancora scendere sotto la soglia del gelo anche sulla pianura Padana e nelle vallate interne del Centro.

Ci saranno invece alcune zone del Paese dove i termometri non saliranno in forma evidente. E’ il caso delle regioni adriatiche del Centro e su gran parte del Sud. Su queste zone infatti, continuerà ad affluire aria più fredda, eredità della precedente circolazione.

Le cose però potrebbero cambiare ulteriormente dopo metà settimana quando l’anticiclone avanzerà con maggior decisione verso il Bel Paese. Detto ciò ecco che da Venerdì 3 Febbraio e per gran parte del weekend, l’atmosfera potrebbe addolcirsi praticamente su tutta l’Italia anche se continueremo a registrare temperature freddine durante le notti serene.

Nel corso del weekend le temperature salirebbero addirittura assumendo connotati da inizio Primavera soprattutto sulle regioni del Sud, sull’area tirrenica e su molti tratti del Nord segnatamente su quelli del Nordovest dove le correnti disposte dai quadranti Nordoccidentali potrebbero provocare venti di Fohn alpino con un ulteriore incremento termico.

Attenzione però, in quanto i centri di calcolo non sono ancora del tutto concordi su questo possibile scenario, gioco forza conviene attendere ulteriori conferme in merito.