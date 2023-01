HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Pronti al grande freddo? Prepariamoci ad un deciso cambio della circolazione generale con l’arrivo di un contesto che diverrà nel corso della prossima settimana sempre più di stampo invernale.

La ragione va ricercata in un vero e proprio collasso dell’alta pressione africana che nel giro di pochi giorni si ritroverà esattamente da dove era partita. In Africa! Si spalancheranno così le porte alle fredde correnti nord atlantiche pronte ad investire con il loro carico invernale il nostro Paese, fino ad oggi avvolto da atmosfere sicuramente più consone ai mesi autunnali.

Un primo assaggio a questo annunciato cambiamento lo avvertire già tra Domenica 15 e Lunedì 16 quando un perturbazione attraverserà gran parte del Nostro Paese provocando così un iniziale seppur contenuto calo delle colonnine di mercurio a carico soprattutto delle regioni del Centro-Nord.

Le cose invece cambieranno in forma più evidente tra Martedì 17 e Mercoledì 18 quando il flusso freddo nord atlantico si spingerà ulteriormente verso sud dando origine alla formazione di un vortice ciclonico a carattere invernale che porterà, oltre alla pioggia e alla neve, anche un brusco abbassamento delle temperature.

Dagli ultimi aggiornamenti, si stima un crollo termico fino a circa 10°C su molte regioni del Centro e del Sud e dunque laddove in questi giorni le temperature si sono mantenute spesso più alte. Tuttavia, il freddo si farà comunque sentire su tutto il Paese, da Nord a Sud, senza risparmiare nessuna regione.

Insomma, si sta per aprire un contesto meteo climatico dai connotati prettamente invernali che ci terrà compagnia, salvo ormai improbabili sorprese, praticamente per tutta l’intera prossima settimana. Anzi, per alcuni centri di calcolo, per vedere un ritorno a condizioni più miti ed anticicloniche bisognerà attendere la fine del mese. Ci aggiorniamo.