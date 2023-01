HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Si sta per aprire una parentesi di stampo invernale sul nostro Paese a causa di una profonda e larga circolazione ciclonica che nei prossimi giorni avvolgerà tutta l’Italia.

Questo insidioso e minaccioso vortice ciclonico sarà alimentato da aria molto fredda in discesa direttamente dalle gelide terre del Nord Europa. Per questo motivo il clima si farà sempre più freddo con temperature che giorno dopo giorno caleranno fino a scendere su livelli anche inferiori alla media climatologica del periodo.

Nonostante le temperature abbiamo comunque già subito un ritocco verso il basso al Nord, la fase più fredda è attesa a partire dalle prossime 24 ore.

Da Giovedì dunque termometri al ribasso sulle regioni del Nord mentre al Centro e al Sud non si avvertiranno ancora particolari scossoni a causa anche del persistere di venti di Libeccio.

Da Venerdì invece, ecco che l’aria fredda comincerà ad estendersi anche al resto del Paese ed entro il fine settimana tutta l’Italia sarà avvolta da un contesto davvero molto rigido.

Occhi puntati soprattutto al Nord dove sono attese ampie zone di sereno tra le notti di Venerdì e di Sabato quando le temperature potrebbero crollare di parecchi gradi sotto lo zero il tutto favorito anche dalla possibile presenza di un po’ di neve al suolo visto che tra giovedì e in parte Venerdì potrebbe nevicare anche in pianura.

Nella cartina qui sotto potete notare come le temperature già da Venerdì 20 Gennaio potranno calare fino a raggiungere valori sotto media anche di 6/8°C.

Ma il freddo si farà comunque sentire bene anche di giorno su tutto il Paese sollecito inoltre da una ventilazione sempre piuttosto vivace che non farà altro che esaltare ulteriormente la sensazione di freddo.

Insomma, prepariamoci ad un netto cambio di scenari sul fronte meteo-climatico, passando da un lungo periodo contrassegnato da un clima praticamente autunnale, ad uno di stampo tipicamente invernale.