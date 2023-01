HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’evento si ripete! L’Italia torna a fare i conti con una nuova circolazione ciclonica pronta a richiamare aria molto fredda dai quadranti Nordorientali e destinata a colpire soprattutto il versante Adriatico del Centro e il Sud.

Nei prossimi giorni, su queste zone, le colonnine di mercurio torneranno a scendere di qualche grado riportandosi a tratti anche sotto la media climatologica del periodo.

Il freddo, su queste regioni, si farà sentire soprattutto di giorno complice anche le condizioni atmosferiche assai instabili che non permetteranno al soleggiamento di mitigare il clima nelle ore centrali del giorno.

Salendo verso il Nord invece, il freddo più intenso lo avvertiremo specialmente la notte in quanto il meteo risulterà decisamente calmo ed ovviamente ben predisposto a maggiori rasserenamenti.

Per chi non lo sapesse, quando di notte i cieli sono sgombri da nubi, il calore che si immagazzina durante il giorno si disperde più rapidamente nella libera atmosfera provocando di conseguenza un più intenso e veloce raffreddamento nelle quote più basse dell’atmosfera.

Per questa ragione, nei prossimi giorni, ci attendiamo valori minimi sotto lo zero anche su molte aree di pianura e con la conseguente formazione di estese gelate.

Viceversa, l’atteso e discreto soleggiamento previsto, riuscirà un po’ ad addolcire le temperature massime le quali, tuttavia, si manterranno comunque piuttosto freddine e di stampo tipicamente invernale.

Salvo ormai improbabili sorprese, questo contesto climatico ci accompagnerà praticamente per tutto il corso del fine settimana e forse anche oltre visto che i centri di calcolo non riescono ancora a prevedere un evidente cambio della circolazione nemmeno nel medio e lungo termine.

Ci aggiorneremo in merito nei prossimi giorni. Restate con noi!