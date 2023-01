HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Era stato annunciato e puntualmente è arrivato! Stiamo parlando del freddo che in queste ultime 48 ore ha dapprima raggiungo il Nord e poi anche le regioni del Centro-Sud.

Un vortice ciclonico alimentato da masse d’aria molto fredda in discesa dal Nord Europa continua ad avvolgere il nostro Paese e nel suo movimento in senso antiorario richiama a sua volta venti molto freddi dai quadranti nord orientali.

I maggiori rasserenamenti che si sono registrati su alcuni angoli del Nordovest, hanno già favorito temperature minime di qualche grado sotto lo zero con la formazione di estese gelate.

Anche le prossime 24 ore saranno contrassegnate dal rischio gelo e sempre sulle medesime regioni di Nordovest. Ma non farà certo caldo nemmeno sul resto del Paese.

A mantenere molto rigide le temperature infatti non solo ci penseranno i venti freddi nord orientali, ma anche il meteo che proseguirà a fare i capricci dapprima sulle adriatiche centrali e al Nordest ed in seguito anche sul Nord.

Questo contesto prettamente invernale continuerà ad avvolgere il nostro Paese anche nei prossimi giorni nonostante un graduale allentamento del freddo atteso soprattutto tra Mercoledì e Giovedì quando il vortice ciclonico, attualmente presente sull’Italia, inizierà a perdere di energia.

Le temperature dunque subiranno un moderato aumento sia di notte che di giorno pur restando comunque su valori consoni al periodo e dunque sempre abbastanza rigidi.

Siamo infatti da poco entrati nell’ultima decade del mese di Gennaio e questo clima assai frizzante di questi giorni è assolutamente normale oltre che doveroso. Anzi, a dir il vero, in passato abbiamo vissuto mesi di Gennaio ben più rigidi.

Lasciamo dunque che la stagione segua il suo regolare corso in quanto, per tornare ad uscire in manica di camicia, c’è ancora tempo.