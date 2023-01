HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Una poderosa spinta dell’alta pressione verso il nordest del nostro Continente, sta provocando la discesa di venti molto freddi che prendono le loro origini direttamente dalle gelide terre polari.

Dopo un lungo e tortuoso viaggio sul bordo più orientale dell’alta pressione, virano con decisione verso il nostro Paese dove il clima si è fatto ormai decisamente rigido anche se con sfumature diverse da zona a zona.

Vediamo dunque cosa accadrà nei prossimi giorni e soprattutto dove si farà sentire maggiormente il freddo.

Partiamo dalla regioni del Nord dove sicuramente si toccheranno i valori più bassi d’Italia ma a carico solo delle ore notturne. Qui infatti il meteo è previsto stabile e pronto a garantirci ampie zone di sereno. La notte dunque farà un bel freddino con temperature anche sotto lo zero e non solo sui monti ma anche su molti tratti della pianura Padana.

Di giorno invece, nonostante un contesto comunque tipicamente invernale, i termometri riusciranno ad addolcirsi rispetto alla notte grazie al maggior irraggiamento solare.

Il Centro del Paese invece sarà diviso in due. Sul lato tirrenico prevarrà il bel tempo e dunque il contesto climatico assumerà caratteristiche simili a quello del Nord anche se i valori notturni difficilmente scenderanno sotto lo zero fatta eccezione per le vallate più interne della Toscana.

Situazione opposta invece per il versante adriatico dove il tempo risulterà più instabile a causa della presenza di una circolazione ciclonica in area ionica. Su queste zone dunque il freddo più evidente si manifesterà di giorno con temperature davvero molto rigide.

Ma il vortice in area ionica manterrà condizioni meteo assai capricciose anche su molte aree del Sud dove le temperature seguiranno, gioco forza, gli stessi movimenti del versante adriatico.

Se tutto verrà confermato, questo contesto climatico andrà avanti almeno fino ai primi 2/3 giorni della prossima settimana in attesa di un possibile cambio della circolazione generale atteso con i primi giorni di Febbraio.