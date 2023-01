HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Ci siamo! Nonostante in forte ritardo, l’inverno sta per arrivare e nei prossimi giorni inizierà gradualmente ad avvolgere tutto il nostro Paese, da Nord a Sud.

Le ragioni vanno ricercate, in primo luogo, nel ritiro verso Sud dell’anticiclone africano che fino ad oggi è sempre riuscito a tenere a latitudini più settentrionali il grande freddo.

La seconda ragione, del previsto arrivo del freddo invernale, sarà da ricercare invece nelle lontane terre del Circolo Polare Artico ed esattamente da dove prenderanno origine i venti che nei prossimi giorni viaggeranno verso il mare nostrum.

Una prima flessione dei termometri sull’Italia, nella fattispecie sulle regioni del Nord, si avvertirà già da Martedì con il passaggio di un fronte perturbato che trascinerà venti più freddi sulle regioni settentrionali, mentre su quelle del Centro e del Sud non accadrà ancora nulla visto che si intensificheranno i venti più miti di Libeccio.

Le cose invece cominceranno a cambiare per tutta la Penisola tra Mercoledì 18 e Giovedì 19 quando un freddo vortice ciclonico inizierà a coinvolgere gran parte del Paese alimentato da venti via via sempre più freddi. Ecco dunque che le colonnine di mercurio inizieranno a perdere parecchi gradi su tutta l’Italia con valori termici che potrebbero attestarsi anche su valori di 8/10°C in meno rispetto a questi giorni.

Da Venerdì e probabilmente anche per gran parte del fine settimana, le temperature potrebbero ulteriormente scendere specialmente al Nord e sui comparti adriatici per effetto di venti molto freddi in arrivo dai quadranti nord-orientali.

Insomma, pare ormai evidente come ci lasceremo alle spalle un lungo periodo statico sul fronte meteo e assai mite su quello termico, per passare ad una configurazione generale tipica del mese di Gennaio.

Certo, farà parecchio freddo rispetto a questi giorni, ma ci teniamo subito a precisare che si tratterà di un evento non certo anomalo visto che le temperature, a conti fatti, tenderanno più o meno ad allinearsi alle medie climatologiche del periodo e solo in alcuni casi potranno temporaneamente scendere sotto la media.