Non c’è pace sul fronte meteo! Il nostro Paese infatti è ormai da parecchi giorni ostaggio di venti freddi e cicloni in serie.

L’ultimo dei cicloni si è spostato in queste ultime 24 ore verso le vicine terre dell’Algeria, mentre un altro è già pronto a risalire sempre dal nord Africa in direzione della nostra area ionica.

Per questa ragione il meteo sta già nuovamente peggiorando sulle regioni del Sud, sul comparto adriatico del Centro e sulle due Isole Maggiori dov’è ritornata la pioggia e anche la neve sui monti.

Stanno cominciando invece a vivere un’atmosfera via via più stabile il Nord ed il versante tirrenico del Centro grazie ad un timido aumento della pressione dovuto a un’ampia area anticiclonica con centro motore in pieno Atlantico.

Giovedì l’area di bassa pressione in risalita dal Nord Africa raggiungerà i mari del Sud contribuendo non solo a mantenere ancora condizioni atmosferiche molto instabili sulle regioni meridionali e marginalmente su quelle adriatiche del Centro, ma avrà anche la forza di richiamare venti molto freddi in arrivo dal Nordest europeo.

Su queste zone, in particolare al Sud, ci attendiamo ancora tante piogge, qualche temporale e pure la neve fino a quote collinari.

Un atmosfera decisamente più tranquilla ed un contesto meteo a tratti anche soleggiato accompagnerà invece le regioni del versante tirrenico centrale e gran parte del Nord dove l’unico elemento di spicco sarà il freddo notturno provocato proprio dalle maggiori aree di sereno previste.

Salvo sorprese in sede previsionale, questo sarà il leitmotiv anche dei giorni successivi e dunque da Venerdì 27 e per tutto il fine settimana.

Vi daremo maggiori dettagli in merito nei prossimi aggiornamenti.