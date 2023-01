Tornano a salire i valori di pressione dopo una timida flessione che ha concesso il transito di una fiacca perturbazione su alcuni tratti del Nordovest.

Il quadro meteorologico sul nostro Paese è dunque destinato a riproporci i medesimi scenari dei giorni scorsi, classici delle alte pressioni sub-tropicali nei periodi più freddi. L’anticiclone africano infatti, nei periodi invernali, non porta solo le belle e miti giornate di sole come sta avvenendo sulle Isole Maggiori e su gran parete del Sud, ma è anche all’origine delle fitte nebbie, delle nubi basse e delle atmosfere più fresche che si registrano, come in questi giorni, su molti distretti della pianura Padana, nelle zone interne del Centro e fino ai litorali tirrenici.

Insomma, se il tempo di queste ultime settimane vi è sembrato una sorta di disco rotto è anche la ragione per la quale non riusciamo a trovare interessanti spunti da proporvi. Del resto sono le conseguenze di un ormai calma piatta che governa da giorni e giorni sull’intero bacino del Mediterraneo. Detto ciò ecco che il tempo ci proporrà questi scenari sicuramente fino ad inizio weekend.

Ed è proprio sul weekend dove si va a concentrare la nostra attenzione e per la precisione in quel di Domenica quando un’improvvisa crisi dell’alta pressione spalancherà la porta ad un’intensa perturbazione che colpirà soprattutto le regioni del Centro e del Nord in particolare dalla seconda parte di Domenica e un po’ per tutta la giornata di Lunedì.

Attenzione perché non ci sarà solo spazio al ritorno di piogge importanti, ma anche l’arrivo di provvidenziali nevicate sui rilievi alpini anche a quote medie. Anche sull’Appennino settentrionale potrà ritornare un po’ di neve anche se a quote piuttosto altine.

Fermiamoci qua in merito all’evoluzione di questo possibile peggioramento. Meglio infatti attendere altri aggiornamenti.