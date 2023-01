HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’alta pressione ci prova! Dopo tanti giorni all’insegna del tempo instabile, già a cavallo dello scorso weekend alcune regioni hanno cominciato a sentire gli effetti di un vasto campo di alta pressione che al momento però mantiene il suo quartier generale in pieno Atlantico.

Nei prossimi giorni muoverà il centro motore sempre più verso l’Italia mantenendo però un assetto più settentrionale. Sarà proprio questa sua caratteristica a non permettergli di invadere l’intera Penisola lasciando così scoperte alcune regioni a flussi di correnti più fredde Nordorientali.

Detto ciò, vediamo come evolverà il quadro meteorologico fino a Venerdì e Febbraio.

Il secondo mese dell’anno si aprirà dunque all’insegna di un contesto stabile e in gran parte soleggiato specialmente per le regioni del Nord e gran parte del Centro. Qui l’unica nota di rilievo in quel di Mercoledì 1 Febbraio, sarà il freddo notturno che continuerà ad avvolgere gran parte della Valle Padana e le vallate più interne del Centro.

Mettiamo comunque in conto il passaggio di qualche nube sparsa in particolare sui rilievi di confine del Nord, sulla Liguria e sul comparto tirrenico. Saranno però nubi di poco conto che non daranno ovviamente luogo a particolari effetti. Insomma, non avremo di certo bisogno dell’ombrello.

Anche sul resto del Paese il meteo manterrà un comportamento abbastanza stabile anche se deboli infiltrazioni d’aria fredda potranno sempre minacciare le regioni del Sud. Ecco, qui l’ombrello lo consigliamo, ma se pioggia sarà, non avrà certo effetti importanti.

Nei giorni successivi, nella fattispecie tra Giovedì 2 e Venerdì 3 Febbraio, l’alta pressione delle Azzorre guadagnerà ulteriore terreno verso il nostro Paese, ma nonostante ciò dovremo ancora una volta fare i conti con alcuni refoli d’aria fredda pronti a disturbare il meteo sempre sulle medesime regioni del Sud.