Abbiamo raggiunto ormai l’apice dei questa lunga fase di dominio anticiclonico che da giorni e giorni avvolge con il suo carico di mite stabilità gran parte del nostro Paese. Dopo il passaggio di una debole perturbazione che sta tutt’ora interessando le sole regioni di Nordovest, la pressione torna su valori stabili ma non così alti come avvenuto nei giorni scorsi.

Questi sono i primi ed evidenti segnali che piano piano qualcosa va cambiando su scala generale. Il flusso più fresco ed umido nord-atlantico infatti inizia a farsi più minaccioso e nei prossimi giorni l’alta pressione si troverà costretta perdere sempre più di energia.

Intanto Mercoledì 4 e Giovedì 5 saranno ancora due giornate praticamente fotocopia e con le solite atmosfere tipiche dell’alta pressione che in questo periodo dell’anno dispensa sole e clima molto mite al Sud, sulle Isole Maggiori e su alcuni tratti adriatici del Centro. Al Nord e sul lato tirrenico invece, continuano a farla da padrone la nebbia e le nubi basse che limiteranno così l’irraggiamento solare mantenendo di conseguenza un clima più fresco e umido.

Ora però la nostra attenzione si concentra su quanto potrebbe accadere a cavallo del primo weekend di Gennaio. Già da Venerdì l’anticiclone africano comincerà a perdere ulteriore energia lasciano spazio a qualche disturbo a carico delle regioni tirreniche del Centro. Qui potrà anche cadere qualche debole pioggia o pioviggine.

Altrove non ci saranno grossi cambiamenti anche se l’aria comincerà a farsi un po’ più umida, i cieli inizieranno a velarsi, in un contesto un po’ meno mite specialmente al Sud e sulle Isole Maggiori. Pure Sabato sarà una giornata all’insegna della pressione in calo e il tempo darà ulteriori segnali di peggioramento sul lato Tirrenico e pure sulle regioni di Nordovest.

Sarà questo il preludio ad una Domenica dove ci attendiamo l’arrivo di un’intensa perturbazione che colpirà dapprima le regioni di Nordovest, l’area tirrenica del Centro, per poi spostarsi verso levante nel corso della notte quando il brutto tempo coinvolgerà praticamente tutto il Nord e ancora una volta l’area tirrenica. Entreremo comunque più nel dettaglio, circa il meteo atteso per il weekend, nei prossimi aggiornamenti.