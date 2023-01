Il ciclone freddo stringe l’Italia in una morsa, con meteo decisamente improntato all’instabilità e localmente al maltempo in questo weekend. Siamo nella fase acuta del flusso freddo artico, che alimenta il vortice mediterraneo con perno al momento posizionato sull’Adriatico Centro-Meridionale.

L’area depressionaria continuerà a ruotare attorno all’Italia anche nei prossimi giorni, con ancora freddo ed ulteriori occasioni per precipitazioni nevose fino a quote molto basse. Il clima invernale sembra destinato a protrarsi a lungo e caratterizzerà anche tutta la nuova settimana.

Autentiche bufere di neve si sono abbattute in Appennino. Sui versanti adriatici esposti, tra Marche ed Abruzzo, si segnalano accumuli anche superiori ad un metro di neve fresca. Molti paesi montani risultano sepolti ed isolati dalla neve. La neve è caduta abbondante anche sui rilievi del Sud.

Queste nevicate sono arrivate dopo una prima parte d’inverno nella quale non c’era praticamente traccia di neve in Appennino, nemmeno sulle vette più alte. L’assenza di neve ha compromesso il turismo invernale in Appennino nel periodo delle festività natalizie. Ora tutto sta cambiando, di colpo.

L’inverno ha completamente stravolto il suo andamento, con freddo e neve che bersagliano l’Italia. Questo scenario tenderà a persistere nei prossimi giorni, con l’instabilità che permarrà particolarmente attiva sia domenica che all’inizio di settimana. Le precipitazioni si presenteranno però intermittenti e meno diffuse.

Torna qualche nevicata anche sul Nord Italia

Il freddo intenso favorirà quindi il rischio neve a quote molto basse e localmente in pianura. Nel dettaglio, per domenica qualche fiocco si potrebbe spingere fino al piano in Romagna e sull’entroterra marchigiano, durante i rovesci più intensi.

La quota neve si assesterà sulla bassa collina sulle restanti regioni centrali adriatiche, nonché sull’interno della Toscana e della Campania. Qualche locale rovescio sino in collina interesserà ancora la Sardegna e a quote leggermente più elevate l’estremo Sud e la Sicilia.

La novità di lunedì sarà rappresentata dal ritorno della neve al Nord, per via di una ritornante perturbata che coinvolgerà prima Emilia Romagna e Triveneto per poi estendersi anche alla Val Padana occidentale e alle Alpi. La neve potrebbe cadere a tratti sino in pianura, o comunque attorno ai 200-400 metri.

Sempre in avvio di settimana la neve cadrà a quote estremamente basse anche tra Toscana e Marche, con possibili sconfinamenti sino in pianura. Rovesci di neve sino in collina interesseranno ancora il resto della dorsale appenninica e la Sardegna, ma con fenomeni piuttosto localizzati.