Ha preso ulteriore energia il vortice ciclonico che alberga da alcuni giorni sul nostro Paese. Dalla Sardegna si sta spostando verso l’area centrale adriatica e per questa regione molte regioni d’Italia continueranno a vivere un contesto meteorologico assai perturbato.

La seconda parte del weekend rispecchierà praticamente per filo e per segno il Sabato in quanto il vortice resterà sempre a spasso per il nostro Paese penalizzando ancora una volta alcuni angoli del Nordest, l’area adriatica e le regioni del Sud.

Su queste zone il tempo risulterà a tratti molto instabile con piogge anche sotto forma di rovescio al Sud e sull’area del basso Tirreno. Occhio anche alla neve che potrà cadere a quote bassissime lungo il comparto adriatico. Su quello centrale e sui settori della Romagna non è da escludere qualche comparsa fin lungo il litorale.

Al Nord il meteo si manterrà invece più tranquillo nonostante la presenza di nubi sparse che si faranno un po’ più minacciose trai il basso Veneto e l’Emilia orientale. Anche qui non saranno totalmente da escludere deboli nevicate molto in basso.

Prospettive di stampo invernale anche con l’inizio della prossima settimana quando il vortice ciclonico pare abbia tutte le intensioni di risalire verso Nord portando un nuovo peggioramento anche sulle regioni settentrionali specialmente quelle del Nordest. Viste le basse temperature potrà tornare a cadere la neve anche su alcuni tratti della Valle Padana.

Anche sul resto del Paese non ci saranno segnali ad un ritorno della stabilità. Anzi, il meteo continuerà a fare i capricci specialmente sulle regioni del Centro.

Difficile al momento poter dire quando torneremo a vedere giornate più tranquille anche se i centri di calcolo propendono per un ritorno dell’alta pressione intorno a metà settimana. Ci aggiorneremo.