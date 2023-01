La seconda settimana del nuovo anno inizia all’insegna di un radicale cambiamento sul fronte meteorologico. L’alta pressione che per un lungo periodo ha dominato sul nostro Paese si è ritirata e un’intensa perturbazione accompagnata da un vortice ciclonico, ha fatto il suo ingresso sul mare nostrum già nel corso di Domenica.

Prepariamoci dunque ad un lunedì assai turbolento sul fronte meteo con tante piogge e pure temporali che colpiranno soprattutto le regioni del Centro e del Sud in quanto al Nord il tempo sarà poi destinato a migliorare molto in fretta nel corso della giornata.

La perturbazione abbandonerà comunque anche il resto l’Italia già dalle prossime 24 ore. Fatta eccezione per qualche residuo piovasco al Sud, martedì il sole tornerà infatti protagonista, ma sotto lo sferzare di venti più freschi nord-occidentali. Rinforzerà dunque il Maestrale specialmente sulle regioni del Centro e del Sud ed in particolare sul lato tirrenico dove registreremo anche un deciso aumento del moto ondoso. Insomma, sarà una giornata assai vento per 3/4 del Paese.

In seguito, sarà proprio nel letto di queste correnti da Nord-ovest dove viaggerà una seconda perturbazione che attraverserà molto rapidamente l’Italia tra la sera di Mercoledì e la giornata di Giovedì. Il tempo peggiore si andrà a concentrare ancora una volta soprattutto sulle regioni del Centro e del Sud mentre al Nord arriveranno un po’ di piogge sono durante la notte mentre su Giovedì il tempo migliorerà molto rapidamente già nel corso della mattinata.

Volgendo poi lo sguardo a prua, ecco che da Venerdì e sul finire della settimana sembra molto probabile una ripresa dell’alta pressione anche se con caratteristiche meno invadenti rispetto ai giorni scorsi. Il tutto si tradurrà in un contesto non sempre totalmente tranquillo e soprattutto sicuramente meno caldo anche se le temperature, specie di giorno, continueranno a mantenersi su valori di qualche grado superiori alla media stagionale del periodo. Ma di questo ne parleremo più nel dettaglio in altri editoriali.