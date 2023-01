C’è un radicale cambiamento dell’evoluzione meteo per la settimana appena iniziata che ci condurrà dentro Febbraio. Un campo di alta pressione si sta prepotentemente espandendo dall’Atlantico verso l’Europa Occidentale, guadagnando spazio anche sull’Italia.

Questa piccola tregua dal maltempo invernale era già ampiamente prevista. Fa ancora freddo, per l’eredità lasciata dall’afflusso delle correnti artiche degli ultimi giorni. Le temperature sono tuttavia in risalita grazie al maggiore soleggiamento e all’aria più mite convogliata dall’anticiclone.

L’addolcimento termico di questi giorni doveva essere però solo temporaneo, in attesa di ripiombare nel pieno inverno nella seconda parte della settimana. Le ultime proiezioni hanno però ridimensionato in modo molto importante l’annunciata nuova irruzione fredda, probabilmente destinata solo a lambire l’Italia.

Andiamo per gradi e vediamo cosa accadrà durante la settimana. Febbraio inizierà nel segno dell’anticiclone, ma con la nuova irruzione fredda che inizierà a scendere dalle latitudini artiche verso la Scandinavia, il Mare del Nord e l’Europa Centrale.

Solo spifferi freddi sull’Italia

Non vi sono ancora certezze definitive sulla traiettoria della colata artica, che tuttavia dovrebbe sfilare verso i Balcani e l’Europa Orientale. L’anticiclone atlantico ha tutte le intenzioni d’opporsi ad un ingresso diretto dell’irruzione fredda verso l’Italia, diversamente dalle precedenti ipotesi.

Ci attendiamo quindi un coinvolgimento marginale dell’Italia, stando alle ultime proiezioni. Parte dell’aria fredda tenderà ad ammassarsi sui settori settentrionali alpini, per poi scivolare nel corso del 2 Febbraio verso il medio e basso versante adriatico, senza comunque provocare particolari ripercussioni.

Gli effetti saranno scarsi specie in termini di precipitazioni. Solo sui confini alpini sono attese delle nevicate fino a quote relativamente basse. Qualche fugace rovescio, tra giovedì e venerdì, raggiungerà l’estremo Sud ed in particolar modo la Puglia con un rinforzo dei venti da nord.

Il raffreddamento sarà poco significativo e peraltro momentaneo. Nel weekend l’anticiclone riprenderà ad estendersi verso est ed abbraccerà in modo più deciso tutta Italia, apportando condizioni di meteo stabile, non sempre soleggiato, con clima ovunque più mite.