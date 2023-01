HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’atmosfera ha subito un drastico cambiamento in questi ultime 24/48 ore a causa di un vortice freddo che sta via via prendendo sempre più energia per effetto di masse d’aria fredda in discesa direttamente dalle gelide terre del circolo polare artico.

Nei prossimi giorni il quadro meteo-climatico sarà dunque destinato a rimanere assai capriccioso e soprattutto di stampo tipicamente invernale. Vediamo dunque come evolverà la situazione fino alle porte del weekend.

Mercoledì 18 avremo una breve pausa dalle piogge e dalla neve sulle regioni del Nord, mentre continuerà ad essere assai perturbato il tempo sulle regioni del Centro, specie l’area tirrenica, ma anche su gran parte del Sud peninsulare. Meglio andranno le cose infatti sulla Sicilia.

Attenzione invece a Giovedì 19 quando il Nord Italia verrà raggiunto da masse d’aria ancora più fredde e da un contesto molto instabile a carico principalmente delle aree del Nordest dove oltre alla pioggia potrà cadere anche la neve localmente fino in pianura.

Tempo instabile anche su Toscana, Umbria e Marche. Anche qui la neve potrà cadere fino a quote molto basse. Andranno un po’ meglio le cose sul resto del Centro e al Sud fatta eccezione per le due Isole Maggiori dove avremo un tempo più capriccioso con piogge anche a carattere temporalesco.

Arriviamo così a Venerdì. La vigilia del weekend sarà ancora contrassegnata da residue nevicate in Emilia Romagna e a quote bassissime anche lungo le coste adriatiche. Piogge e locali temporali al Sud. Andrà invece migliorando il tempo sul resto del Nord e sul comparto tirrenico del Centro e pure sulla Sardegna.

Attenzione inoltre ai venti freddi che sferzeranno da Nord a Sud in un contesto climatico davvero molto rigido su tutto il Paese.

Dando un rapido sguardo al weekend sembra probabile un graduale miglioramento dapprima al Nord e poi al Centro, mentre il Sud potrebbe rimanere ancora in balia del ciclone. Ci aggiorneremo.