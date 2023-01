HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Dopo tanto penare, l’Inverno è riuscito ad arrivare anche sul nostro Paese per effetto di una vasta circolazione ciclonica alimentata da venti molto freddi in arrivo direttamente dal circolo polare artico.

E’ tornata la neve al Nord e a quote molto basse anche sui rilievi del Centro assieme a piogge intense e alcuni temporali. Il tutto condito da un generale calo delle temperature che al Nord e al Centro si sono ormai portate su valori consoni al periodo.

Si mettano pure il cuore in pace gli amanti delle belle e miti giornate di sole in quanto nei prossimi giorni l’Inverno non avrà nessuna intenzione di abbandonare l’Italia e ci proporrà nuovi scenari di freddo maltempo.

Venerdì 20, ad esempio, i venti freddi dai quadranti nord orientali contribuiranno a mantenere un contesto meteo ancora assai perturbato specie lungo la fascia adriatica e su gran parte del Sud. Qui proseguirà a cadere la neve anche a bassa quota. Andrà migliorando invece la situazione al Nord dove entro sera si registreranno ampie zone di sereno seppur in un contesto assai rigido.

Con tutta probabilità sarà questo il leitmotiv di tutto il fine settimana. Il freddo vortice ciclonico infatti, nel suo movimento verso l’area balcanica, continuerà ad inviare venti freddi nord orientali che proseguiranno a disturbare il meteo a carico del versante adriatico e su gran parte del Sud con piogge sparse e anche nevicate fino a quote molto basse.

Anche l’inizio della prossima settimana sembra trascorrere sotto il segno del freddo invernale con ancora parecchie occasioni di vedere piogge e neve in basso.

Saremo più precisi sul tempo del weekend e di inizio settimana nei prossimi aggiornamenti. Intanto copritevi, tenete un ombrello a portata di mano e perché no un bel paio di catene a bordo!