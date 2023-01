Nonostante il ritorno del brutto tempo, della pioggia e persino della neve in montagna, il clima sull’Italia continua a mostrare un atteggiamento davvero poco consono al calendario. La perturbazione che sta transitando infatti sul nostro Paese è accompagnata da venti di libeccio e di Scirocco le cui caratteristiche sono ben lontane dall’essere fredde.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà di del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia. OPPURE per email a [email protected].

Insomma, chi sperava nel brutto tempo per vedere i termometri crollare verso valori giusti per il periodo, dovrà farsene una ragione. Il grade freddo invernale non arriverà nemmeno stavolta.

Le uniche differenze sul fronte climatico, nell’immediato futuro, saranno relegate alle sole temperature notturne e per altro limitatamente alle regioni del Nord e per alcuni angoli interni del Centro.

Un rinforzo dei venti più freschi e più secchi di Maestrale infatti, manterranno un‘atmosfera più limpida tra Martedì e Mercoledì. Gioco forza, durante le prossime notti le colonnine di mercurio subiranno una generale flessione a tutte le quote e questo potrebbe favorire anche il ritorno di qualche gelata su molti tratti della Valle Padana e nelle aree interne tra Toscana e Umbria. Di giorno invece, continueremo ad avere un clima mite, con valori termici sopra media e questo grazie soprattutto ad un discreto soleggiamento.

Giunti a questo punto è più che lecito domandarsi quando arriverà il vero freddo invernale. Ebbene, a tutt’oggi, non si riesce ancora a capire bene quanto accadrà nel medio/lungo termine in quanto i centri di calcolo internazionali non riescono ancora a trovare una comune linea di tendenza. Alcuni infatti, propendono nell’arrivo di un po’ di freddo intorno al 20 del mese. Altri spostano l’arrivo del freddo addirittura a fine mese. Non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti nella speranza che l’atmosfera trovi quanto prima la sua giusta dimensione.