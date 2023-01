HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Ciclone che va, ciclone che viene! C’è tanto traffico da parecchi giorni sul Bacino del Mediterraneo ormai diventato sede di numerosi vortici ciclonici. Uno di questi sta arrivando sull’area ionica e sarà pronto a riportare tanta pioggia e tanta neve in montagna.

Ad aggravare la situazione ci penserà pure un’intensificazione delle correnti fredde in arrivo dai comparti nordorientali del vecchio continente che produrranno ovviamente effetti anche sul fronte termico.

Insomma, ci prepariamo a vivere un’altra parentesi di stampo pienamente invernale anche se il brutto il tempo non colpirà tutto il Paese.

In queste ultime 24 ore infatti, il quadro atmosferico ha già fatto registrare un deciso peggioramento a carico delle regioni del Sud e su alcuni tratti del versante centrale adriatico.

Saranno proprio queste le regioni dove il tempo farà in capricci in quel di Venerdì 27. Piogge anche intense bagneranno praticamente tutto il Mezzogiorno con anche qualche episodio a sfondo temporalesco. Altre piogge poi, bagneranno alcuni settori del medio Adriatico in particolare le regioni di Abruzzo e Molise.

Attenzione anche alla neve che potrà cadere anche quote molto basse sull’Appennino centrale e verso quote collinari al Sud. Le temperature infatti sono previste in generale flessione.

Ci sarà invece un’altra fetta del Paese dove il meteo si manterrà decisamente più tranquillo. Ci riferiamo al settore tirrenico del Centro e gran parte del Nord. Su queste zone l’unico elemento di notte sarà costituito dal freddo.

Anche qui infatti, si faranno sentire gli effetti dell’aira fredda con temperature molto basse soprattutto di notte quanto su molti tratti pianeggianti del Nord e nelle vallate più interne del Centro, le colonnine di mercurio scenderanno di qualche grado sotto la soglia del gelo.

Ci sono cambiamenti poi all’orizzonte? Assolutamente no! Questo contesto meteorologico proseguirà praticamente per tutto il fine settimana. Vedremo se nei prossimi aggiornamenti avremo modo di capire se nel corso della prossima settimana ci saranno importanti cambiamenti.