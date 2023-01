E’ proprio il caso di dirlo: quando il gatto manca, i topi ballano! Se mettiamo al posto del gatto l’alta pressione e al posto dei topi le perturbazioni, il gioco è fatto!

Ed è infatti quanto sta accadendo in questi giorni dove l’alta pressione ha subito un’evidente crisi ed una prima perturbazione atlantica, accompagnata pure da un vortice ciclonico, ha subito approfittato di questa sua distrazione per riportare un po’ di pioggia e anche la neve sui rilievi alpini ed appenninici.

Ora, questa prima perturbazione del 2023, sta già abbandonando l’Italia e dopo una breve tregua, ecco arrivarne subito una seconda pronta a sortire i medesimi effetti della precedente. Anch’essa infatti sarà accompagnata da un vortice ciclonico che soprattutto tra nel corso di Giovedì attraverserà molto in fretta tutto il Paese per poi dirigersi verso le isole più meridionali della Grecia.

Entrando più nel dettaglio, la giornata di Mercoledì 10 Gennaio, inizierà con un contesto meteo tranquillo per gran parte del Paese anche se già dalla tarda mattinata cominceranno ad aumentare le nubi a partire dalle regioni di Nordovest.

Tra il pomeriggio e la sera il tempo andrà così peggioramento da ovest verso est e durante la notte cadranno parecchie piogge a spasso per il Nord con anche l’arrivo di nuove nevicate sui comparti alpini.

Ma la perturbazione non avrà tempo da perdere e se ne andrà molto in fretta verso le regioni del Centro e del Sud in quel di Giovedì portando piogge sparse e qualche temporale soprattutto sul comparto tirrenico e su gran parte delle regioni meridionali. Nel contempo al Nord torneremo a vivere un contesto più stabile e a tratti anche soleggiato.

Finiranno probabilmente di “ballare” su Venerdì 13 le perturbazioni in quanto l’alta pressione sembra tornare protagonista con l’intento di proporci un fine settimana all’insegna della stabilità atmosferica, ma al tempo stesso con i soliti voltafaccia dovuti all’inevitabile ritorno delle nebbie e delle nubi medio basse che potrebbero tornare protagoniste al Nord e su alcuni tratti del Centro. Ci aggiorneremo in merito.